2018年01月16日 09:43 中時 楊孟立 、 姚志平 、 黃鈺潔

立法院直擊

監委人事投票 藍委不投票退席抗議

立法院16日臨時會上午進行監察委員人事同意權投票，開始投票前，國民黨立委拉起布條抗議高喊「國際大笑話，主張廢監院，有臉當監委，真是不要臉」。（姚志平攝）

立法院16日臨時會上午進行監察委員人事同意權投票，開始投票前，國民黨立委拉起布條抗議高喊「國際大笑話，主張廢監院，有臉當監委，真是不要臉」，而民進黨立委（上）則早已排隊準備領選票。（姚志平攝）

立法院16日臨時會上午進行監察委員人事同意權投票，開始投票前，國民黨立委抗議並將圈票處推倒表達不滿，但在工作人員迅速恢復後，民進黨立委臉上帶著笑容排隊投票。（姚志平攝）

立法院臨時會今天舉行「監察委員同意權行使案」，國民黨團不滿民進黨長期主張廢除監察院又提名監委，在議場內拉起布條諷刺民進黨「國際大笑話」，而被提名人則是「主張廢監院，卻有臉當監委，真是不要臉！」最後更推倒圈票處布幔，退離議場不投票以示抗議。

國民黨團書記長林為洲表示，這些被提名人平常說多有風骨的，結果民進黨上了台，每個都爭取當監委的機會，還說廢物利用，「廢物利用一個月領19萬，難怪很多人都跟我說搶著要去當廢物。」如果真的有風骨要為國家貢獻，就宣告錢都不領，結果這兩天都沒人說。「我們認為他們沒有資格擔任監察委員，平常否認監察院的功能，詆毀監察委員，我們要怎麼投得下去？」

國民黨立委李彥秀說，監察院、監察委員已經成為民進黨政治酬庸工具，民進黨團總召柯建銘前幾週才說過，「如果現任監委都辭職我們可以不要提名。」所以監委對民進黨來說到底是政治操作工具還是酬庸？如果蔡英文總統真的有要修憲，監委的補提名應該要等到後續修憲大家一起來討論，急著提名只是讓大家看到這是民進黨酬庸工具。

國民黨立委王育敏指出，監委被提名人陳師孟用偏執、偏頗的立場，大辣辣說要查辦扁案的法官檢察官，這簡直是踐踏司法體系。蔡總統才剛開過司法改革會議，結果提名這樣踐踏司法體制的人，這是在自打臉嗎？他就是來踐踏司法、挑戰司法的人，結果蔡總統還要民進黨立委投票護航，陳師孟通過會是監察院與司法體系災難的開始。

(中時)