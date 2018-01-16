雲林華南書屋動工 校長義賣泰北咖啡助弱勢

2018年01月16日 10:16 中時 許素惠

雲林縣古坑華南國小為泰北山區居民義賣Aka咖啡。（許素惠翻攝）

逢甲大學建築系等催生國內外百座書屋行動2017年前進泰北，雲林縣古坑華南國小校長陳清圳率學生跟隨紀錄當地產業與教育，發現滿山遍谷的咖啡，但苦無通路，決定跨國協助義賣，18日上午該校書屋也動工，成為兩國愛與善的接點，讓書屋也發揮產業能量。

為了幫助異域朋友，陳清圳認購了2500公斤，帶回台灣再義賣，上午動工典禮便請來賓品嘗這來自異國山區因為愛加持而加溫的咖啡，更溫暖大家的心，來賓也熱情地義購，一起成就善事。

陳清圳指出，逢甲大學建築系與其校友會及台灣善的力量百座書屋發願計畫，希望透過知識的力量，協助偏鄉及弱勢小朋友提昇競爭力，2017年夏天團隊前往泰北山區，為當地建立書屋，他也帶著幾位華南與樟湖國中學生前往，紀錄當地嘎佐村的產業與教育現況。

陳清圳說，泰北嘎佐村因為沒有咖啡的技術，採摘完就被商人賤價買走，他和學生與居民商量，怎麼種出好的咖啡，如何選出好咖啡，也想辦法銷售，於是收購了2500公斤，未來每年也會固定的採購，讓緣起於書屋的能量發揮到極致。

陳清圳表示，華南小書屋接著泰北書屋之後動土興建，由富宇建設贊助，泰北與華南社區小農咖啡義賣盈餘要挹注書屋系統，讓學校的醫療、弱勢家庭得以照顧。

(中時)