大台南公車APP英日語攏會通

2018年01月16日 10:12 中時 洪榮志

台南市政府為推廣公共運輸，在現有的中文版大台南公車APP基礎上，進一步推出英、日文版本的大台南公車APP，並提供完整的查詢介面及公車資訊，大幅降低外籍遊客因語文問題造成搭乘大台南公車的不便。

交通局公共運輸處表示，只要在智慧型手機輸入關鍵字「大台南公車」、或「Tainan City Bus」即可下載使用，並將依照使用者的語系直接呈現英文或日文。

交通局長林炎成認為，鑑於到台南旅遊的外籍觀光客多能以英文溝通，且英文為國際語言，加上日籍人士前來台南洽公、旅遊人數也日益增多，為讓外籍朋友在台南能輕鬆自在地享受台南人文風采，體驗古都慢活文化之美，該局特別將民眾最常使用的網站與大台南公車APP查詢升級，並新增英日文版本，大幅降低外籍遊客搭乘公共運輸的不便。

林炎成指出，南市公車路網與候車設施在經年累月建置後，迄今已結合4G智慧城市計畫密集布設的4G Wi-Fi熱點，形成一套完整且友善的網路環境，無論是在地居民或外來遊客，均可在站位候車或搭乘公車時免費使用網路掌握即時公車資訊。至於新增的英日文版本網站與大台南公車APP，不僅減少外籍遊客使用公共運輸的語言隔閡，更展現本市推動公共運輸與城市觀光的親和力。

(中時)