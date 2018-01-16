幼教補助越補越大洞？生育率跌回6年前水準 私幼收費反漲2成6

幼教補助越補越大洞？生育率跌回六年前水準。（本報系資料照/胡健森攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

因應少子化，各級政府祭出幼教津貼鼓勵生育，估算七年已投入將近500億元，但根據統計，去年六都生育率，卻較前年不增反減，甚至跌回六年前水準！主計總處調查更發現，私幼費用年年上漲，過去六年漲幅竟高達25.8％，不但遠高過薪資漲幅，更超越物價漲幅。

根據自由時報報導，教育部從九十九年推動公幼五歲免學費補助，六都地方再加碼到二至四歲，不僅如此，台北市還推出「祝妳好孕」、桃園市有「兒童津貼」、台中市推「托育一條龍」、台南市發「教保券」。教育團體質疑，幼教補助越補越大洞，私幼價格六年飆漲兩成六，補助恐怕都進了業者口袋。

私幼費用年年上漲，過去六年漲幅竟高達25.8％。（本報資料照）

主計總處調查，家長支付三至六歲私幼費用，從九十九年平均每月8197元，105年飆漲到1萬0311元，托育政策催生聯盟發言人王兆慶指出，過去七年中央和地方幼教津貼估計發出近500億元，但私幼收費漲幅達25.8％，相當於政府每月補助2500百元，私幼收費就漲2100元。

比對過去六年，每人每月經常性薪資漲幅只有8.4％，物價指數上漲6.6％，幼教補助不但無法有效拉高出生率，恐怕反而推升私幼價格上漲，政府應對少子化策略可能需要重新思考。

(中時電子報)

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