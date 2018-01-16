你支持蔡英文連任嗎？台44％民眾不挺但陸網友超挺

2018年01月16日 10:06 中時電子報 陳怡文

總統蔡英文上任後，許多政策惹議，讓民調不斷往下掉！根據新台灣國策智庫發布的最新民調，有51.1％民眾對蔡英文就任至今的表現不滿意，僅3成滿意；問及蔡英文是否會連任2020總統時，僅32.4％民眾認為會，但有近44%民眾認為不會連任。大陸網友也在論壇談論此事，高達96%的大陸網友支持蔡英文連任，理由是沒有蔡英文，中國統不起來。

2016年總統選舉，民進黨蔡英文以689萬票大勝國民黨朱立倫的381萬票，但自上任以來，兩岸急凍、一例一休，再加上官員「幹」話連連，導致民調直直落。新台灣國策智庫發布最新民調，在問及蔡英文是否會連任2020總統時，僅有32.4％民眾認為「會」，但有近4成4民眾認為不會連任。

陸網友在《天涯論壇》提問「你支持小英連任嗎」，其中支持的高達96%(851票)，不支持的僅3%(32票)。另有陸網友提問「2020你支持誰凍蒜」，蔡英文以60%(141票)，勝過黃國昌的30%(71票)，賴清德4%(10票)，柯文哲的3%(8票)。

陸網友表示「菜英文當選無論是從經濟層面還是國家統一層面，對大陸都是有益的，只要菜英文當選，台灣經濟必定繼續衰敗、台灣人民繼續被奴役，一個落後貧窮的台灣，是大陸人最樂意見到的，只要不碰觸底線，台灣就繼續窮，如果碰到底線，武力統一台灣，無論是從哪方面來看都要對國民黨當選要好」、「強烈要求小英連任，窮台亂台全靠小英」、「我選了支持，國民黨只會拖統一，民進黨上來統一會很快啊」、「因為蔡英文能讓台灣人吃到日本核輻射食品，還有霧霾，所以就衝這一點，老子就支持阿蔡！」、「民進黨再乾兩屆，興許就台灣省人求統一了。」

其他陸網友則認為「我希望國昌當選，然後繼續在總統府門前絕食抗議什麼的，多好玩啊，想想就歡樂！」、「我覺得賴很好啊，民望那麼高。反正誰上來台灣的經濟也不可能短時間能好起來，這個已經是結構問題了。所以誰上來也是死，還不如賴神上呢，讓台灣人看清楚他們的神。一個地盤人口都不算大的省，看看能出什麼了不起的大神。蔡英文很可能接下來就成背鍋俠了，所以再背2年的鍋，怕是就沒參選的基礎了。」

(中時電子報)