鮮黃向日葵盛開 新營鐵線里花海吸睛

2018年01月16日 10:07 中時 萬于甄

鮮黃色的向日葵映襯的藍天，景色相當美麗。（萬于甄攝）

「美極了！」近期民眾路過台南新營鐵線橋台19甲與南70線路口及紫檀綠色隧道時，發現一片美麗的向日葵、波斯菊花海，紛紛停下腳步賞花拍照，這片花海是由新營區公所配合「調整耕作制度活化農地計畫」，推出的景觀專區，也意外成為賞花的好去處。

新營鐵線橋附近的農地，部分是長年休耕，部分種植硬質玉米，多年來並無其他利用，相當可惜，因此，為活化土地的利用價值，地主配合新營區公所推動的「調整耕作制度活化農地計畫」，種植波斯菊、向日葵等景觀作物，帶動賞花人潮。

本周天氣回暖，天氣相當不錯，一朵朵鮮黃盛開的向日葵，映襯著清澈的藍天，吸引不少路過民眾停下腳步，就為拍下這美麗的景緻，而向日葵花海的不遠處則有一片鮮豔的波斯菊花海，粉色、黃色的波斯菊在風中搖曳，相當浪漫。

這片美麗的花海分別在紫檀隧道出入口及周邊農地，種植面積約5公頃，波斯菊、向日葵花海不僅可美化環境，儼然成為新營區的觀光新景點，地主也將自家的曳引機、雜糧採收機及玉米採收等農機具，開進花海中展示，就像一場小型的花海農機展。

新營區公所表示，歡迎遊客趁假日前往欣賞，感受波斯菊、向日葵花舞之美，相關花海的資訊，可洽詢新營區公所經建課詢問。

(中時)