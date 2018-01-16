名情色網站2017全球用戶報告 台男熱愛「啦啦隊」？

全球最大情色網站Pornhub，透過大數據發布2017年全球用戶調查報告。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，知名情色網站Pornhub整理全球用戶大數據，於日前公佈2017年最新的調查報告，藉此分析不同地區、不同國家、不同年齡與不同性別之間，對於情色影音的喜好差異。在國家/地區的「平均觀賞時間」調查中，台灣雖未進入前20名中，但相較前年同期排名，卻大幅成長了88個名次，造訪網站時間達10分35秒。但其中更讓人感到好奇的，搜尋詞彙中成長幅度最前三名竟然是「啦啦隊」（Cheerleader）、大胸部和大陸模特；而年度搜尋人物冠軍也讓人意外，竟是由來自烏克蘭的裸體模特兒Mila Azul奪得。

成立於2007年、在倫敦、休士頓和紐奧良多地擁有伺服器的情色影音網站Pornhub，是目前網上最大的色情影片網站。調查報告中顯示，全年造訪次數達到285億回、平均每天有8,100萬人訪問網站觀賞影片。平均每分鐘有5萬筆搜尋、2.4萬則影片被上傳。觀眾最喜歡上線觀賞時間集中在每天晚間11至12點，並且以星期日為最高峰。如果以年齡層分類，則以25至34歲最多（32%）、18至24歲居次（29%），35至44歲的壯年人口第三（17%）。

F奶辣妹：高潮後走到盡頭 粉絲驚呆
台灣用戶在Pornhub網站的喜好與分類。（圖/Pornhub官網）

全球知名的成人影音網站Pornhub，透過網路大數據，整理出2017全年調查報告。（圖/Pornhub官網）

名人效應對當前的網路世代似乎很重要，調查報告中發現，影劇和名人登上Pornhub搜尋榜的第一名、也是全球女性和諸多國家搜尋人名榜首的不是別人，正是美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian），全球總搜尋次數達到2,200萬、其次則是女歌手賽琳娜（Selena Marie Gomez），榜單還包含《神力女超人》（Wonder Woman）主演蓋兒（Gal Gadot）、美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）、英國準王妃梅根（Meghan Markle）、美國鄉村音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）等，都成為大家「好奇」的對象。

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Mila Azul（@milaazul）分享的貼文 於 張貼

Kim Kardashian West（@kimkardashian）分享的貼文 張貼

此外，重大節慶與運動賽事，似乎也會影響人們觀賞成人網站的意願。聖誕夜當晚，全球平均上Pornhub觀看影片的流量大減29%，其中比利時驟降一半的流量；跨年夜當天更是明顯，平均減少了37%的流量，其中瑞典、比利時與俄羅斯三國，更少了50%的點閱率。去年美式足球決賽超級盃（Super Bowl）期間，全美大幅減少了24%的登入流量，奪下冠軍的波士頓，更是因為熱烈慶祝，減少了36%的用戶在線。

(中時電子報)

文章來源：PORN FOR WOMEN MOST POPULAR SEARCH TERM ON PORNHUB IN 2017

文章來源：2017 Year in Review

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