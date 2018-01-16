基本工資30K？ 施俊吉：4至6年內達成

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為達成總統蔡英文基本工資3萬元的「夢想」，行政院副院長施俊吉今（16）日表示，今年基本工資調幅為4.5％，較預估今年的經濟成長率2.2％來得高，若接下來每年以6％～8％的水準調整，預估4～6年後基本工資將達到3萬元。

施俊吉今早接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪時說，解決低薪問題真的很困難，甚至沒有所謂的final solution（最終解決方案），但現階段確實有找到一些方法，將遵循蔡英文及行政院長賴清德都意思在春節前公布。

今年元旦起，基本工資自每月21,009元調整為22,000 元，時薪則由 133元調整為140 元，施俊吉分析，今年的調幅為4.5％，較預估的今年經濟成長率2.2％為高，若未來每年調整基本工資6％、7％、8％不等，有望分別在2024年、2023年、2022年達到基本工資3萬元之目標。

施俊吉強調，基本工資的調整無法以太過極端的手段進行，鄰近的韓國近期一口氣調漲基本工資16％，導致很多中小企業倒閉、大企業裁員，必須維持經濟持續成長，在拼經濟就是拚所得的目標下達成。

施俊吉轉述賴清德說法，「以我們醫生而言，若遇到多重器官衰竭只有兩個方法治療，一個是雞尾酒療法，動用多重政策，另一個則是針對特定病症使用標靶治療。」雞尾酒療法包含勸說等，並期望透過軍公教加薪3％，帶動民間加薪，但是否有成效還是很模糊的。

此外，還需回頭檢視哪些產業的低薪問題嚴重，施俊吉說，包含餐飲業、零售業或以時薪工作為主的產業，須尋找辦法、政策鎖定特定族群或產業。

(工商)

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