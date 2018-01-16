失戀女酒醉 與友人之友路邊上演活春宮

失戀女酒醉後，疑遭設局與友人之友路邊上演活春宫。(非當事人示意圖/PIXABAY)

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中時電子報

台中一名女子前年失戀心情不好，找好友吳男喝酒澆愁，爛醉後遭吳男邀來作陪的黃姓男子，抱到居酒屋前馬路邊花圃裡，脫掉下半半跨坐在黃男身上，任由對方親吻愛撫，所幸警員及時趕到，才阻止黃男作進一步的性侵。

黃男事後堅稱，是女方主動磨蹭，他僅親吻愛撫沒更進一步；女方則否認宣稱，黃男體型壯碩，當時「不敢有任何舉動，只好附和、迎合」。最高法院後依乘機性交未遂罪，判黃男2年10月徒刑定讞。

判決指出，被害人與吳男於2016年5月25日晚間8時許，在台中市一間居酒屋吃飯喝酒，黃男接到吳男邀請，當晚接近10時許到場加入，3人共飲4瓶紅酒，隔天凌晨0時許店家打烊時，吳男醉翻，直接躺在店外騎樓呼呼大睡。

《蘋果日報》報導，被害人當時醉得幾乎走不動，黃男與被害人初次見面，仗著自己也有7、8分酒意，直接抱起被害人走到路邊花圃，將被害人面對面跨坐自己大腿上，撩起被害人上衣吮胸愛撫，一手還不斷掐摸被害人玉臀，當時有3名路人分別經過，其中1人還短暫駐足觀看這段活春宮，黃男渾然不覺，不停搖動雙腳前後晃動被害人身體，期間還順勢脫掉自己的內外褲，持續半小時後，黃男起身脫掉被害人下半身衣物，企圖以背後式性侵。

此時，一名警員獲報趕來，遠遠見到黃男舉動，邊跑邊大喝一聲制止，黃男嚇得鬆手，不管被害人趴倒在地，急忙彎腰拉起自己褲子穿好，跟警員謊稱：「我們是男女朋友啦！不好意思！」

被害人清醒強調第一次跟黃男見面、絕沒同意發生性行為，醒來就見自己和黃男「結合」在一起，又看到吳男在場，覺得被朋友設局。

居酒屋廚師出庭證稱，只聽到女生發出短短一聲『啊』，不算呻吟、求救，並指被害人在花圃呈「狗爬式」，黃男前後抽動，後來改成2人面對面跨坐晃動，看起來就是性交動作，檢方因此起訴黃男涉犯加重強制性交罪嫌。

法官認定，黃男企圖性侵酒醉的被害人，並非僅有猥褻，且已著手進行但被警員打斷而沒插入，一、二審均依乘機性交未遂罪判黃男2年10月徒刑。

(中時電子報)

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