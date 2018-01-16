朝天宮古早味香火袋受歡迎 阿嬤志工趕工迎新春

朝天宮香火袋受歡迎，阿嬤志工趕工迎新春。（張朝欣攝）

友善列印
中時

北港朝天宮香火鼎盛，其手工製作的紅布香火袋充滿古早味，每年需求量達50萬個以上，面對春節即將到來，20餘名阿嬤志工組成「千歲阿嬤香火工作坊」，這幾天開始趕工製作，因應廣大信眾的需求。

朝天宮每年進香人潮達6、700萬人次，農曆1月至3月香盛期即有百萬人次，其中除夕至大年初五是信眾索取香火袋的高峰期，這些香火袋不是由廠商承製，而是一群默默奉獻的阿嬤志工手工製作。

阿嬤志工不用打卡，也不領薪水，每天上午8點自動到朝天宮旁的行政大樓報到，開始製作香火袋，每個人各司其職，裁布、縫紉、、印字，直到下午4、5點才離開。

83歲蘇素阿嬤表示，朝天宮香火袋外表為紅布印黑字，樣式看似簡單，其實必需經過裁布、印字、裝爐丹、穿線等18道手工，非常耗時費工，幸好老人有的是耐心，做了十幾年，不但不覺得累，反而愈來愈勇健。

目前朝天宮有20餘名阿嬤志工，全都是60歲以上的老人家，年紀最長的已80餘歲，阿嬤們都是虔誠的媽祖信徒，有人製作香火袋已超過20年，每年只休息除夕到大年初三，可說是全年無休。

朝天宮表示，新春期間進香人潮不斷，除夕至初5每天都發送2萬個以上香火袋，最高紀錄是1天發送近5萬個香火袋，信眾滿心歡喜的拿著香火袋，都是阿嬤志工們的功勞。

(中時)

全台約1700個露營地 觀光局公布… 重現葉石濤筆下「蝸牛巷」歷史街…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。