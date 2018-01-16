朝天宮古早味香火袋受歡迎 阿嬤志工趕工迎新春

2018年01月16日 10:22 中時 張朝欣

北港朝天宮香火鼎盛，其手工製作的紅布香火袋充滿古早味，每年需求量達50萬個以上，面對春節即將到來，20餘名阿嬤志工組成「千歲阿嬤香火工作坊」，這幾天開始趕工製作，因應廣大信眾的需求。

朝天宮每年進香人潮達6、700萬人次，農曆1月至3月香盛期即有百萬人次，其中除夕至大年初五是信眾索取香火袋的高峰期，這些香火袋不是由廠商承製，而是一群默默奉獻的阿嬤志工手工製作。

阿嬤志工不用打卡，也不領薪水，每天上午8點自動到朝天宮旁的行政大樓報到，開始製作香火袋，每個人各司其職，裁布、縫紉、、印字，直到下午4、5點才離開。

83歲蘇素阿嬤表示，朝天宮香火袋外表為紅布印黑字，樣式看似簡單，其實必需經過裁布、印字、裝爐丹、穿線等18道手工，非常耗時費工，幸好老人有的是耐心，做了十幾年，不但不覺得累，反而愈來愈勇健。

目前朝天宮有20餘名阿嬤志工，全都是60歲以上的老人家，年紀最長的已80餘歲，阿嬤們都是虔誠的媽祖信徒，有人製作香火袋已超過20年，每年只休息除夕到大年初三，可說是全年無休。

朝天宮表示，新春期間進香人潮不斷，除夕至初5每天都發送2萬個以上香火袋，最高紀錄是1天發送近5萬個香火袋，信眾滿心歡喜的拿著香火袋，都是阿嬤志工們的功勞。

(中時)