泛藍團體告台灣民政府100人 違反國安法發展組織罪

泛藍16團體16日一早告台灣民政府祕書長林志昇100人發展組織違國安法。(陳志賢攝)

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藍天行動聯盟、忠義同志會16個泛藍團體近百人，不滿「台灣民政府」以政府自居，發車牌、身分證還有武裝部隊，認為已構成國安法的發展組織罪，16日一早在律師陳麗玲陪同下赴台北地檢署告發台灣民政府祕書長林志昇、台北州總知事賴綜欣、參議長林懋源、眾議長呂素真、議員、郡守、職員100人涉嫌違反國安法，並要求檢方以查辦王炳忠的標準，偵辦台灣民政府案。

藍天行動聯盟並表示，台灣民政府在台六州共461人，呼籲民眾踴躍在各地檢察署提出告發，律師團會協助處理。

藍天行動聯盟表示，台灣民政府主張美國是台灣佔領權國，日本是台灣人的祖國，言論已構成違憲叛國言論，台灣民政府以1000元辦身分證、6000元辦車牌也都是違法詐欺行為，甚至還成立黑熊部隊並辦理武裝遊行，對不同立場的人以橡皮子彈、辣椒水攻擊，還有人拿錢買官當議長、受司法人員訓練。

藍盟認為，民政府祕書長林志昇多次聲明台灣領士屬日本，並宣稱2018年是民政府執政元年，應視為現行犯予以逮捕。

藍盟強調，蔡英文政府是民選唯一的中華民國合法政府，卻放任台灣民政府公然發護照、車牌、養軍隊已侵犯國家主權，不應視而不見予以縱容。

告發的16個團體分別為藍天行動聯盟、忠義同志會、中華民族團結協會、中華民國退警總會、武昌首義同志會、華夏文化創意發展協會、擎天同志會、空軍監中協進會、台灣人民抗日協會、大陳鄉情文化促進會、中華民國海軍陸戰隊永遠忠誠社團、台中市中央軍事院校校友會、退伍軍人聯誼會、中華民族劉氏宗親會、廖添丁民兵團、中華泛藍聯盟。

(中時)

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