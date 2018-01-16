重現葉石濤筆下「蝸牛巷」歷史街區改造竣工

2018年01月16日 10:41 中時 曹婷婷

台南市中西區建國里保西宮、沙淘宮歷史街區，保有清領時期空間紋理，同時也是文學家葉石濤筆下「蝸牛巷」，台南市文化局2016年起推動蝸牛巷街區改造，去年底竣工，代理市長李孟諺16日親自走訪視察，他形容，循著巷弄石板路就能找到台南精彩的文化景點，透過文化局的改造，賦予老巷弄乾淨優雅姿態。

近年來，葉石濤文學紀念館推出的葉石濤文學地景踏查活動，提供文學愛好者尋幽訪勝，城市文學地標日益彰顯，這也是台南歷史街區最具文學味的所在。

保西宮、沙淘宮歷史街區（建國里街區）改造工程為歷史街區改造計畫之一，北接新美街、南臨總趕宮街區，區域輻射周邊五條港以及赤崁文化園區，留有清領時期如保西宮街、中元巷、南巷、北巷等古街道之空間紋理，以及葉老筆下故事發生之歷史街道如益春巷、蝸牛巷等。目前街廓內老屋整修眾多，從事民宿、咖啡館、餐飲等商業活動者眾，是近來興起的府城歷史街廓。

文化局指出，經改造後，中正路138巷連接民生路一段181巷以西多商業活動，包含保西宮與沙淘宮兩廟埕，以東則多為居民生活巷道，以安靜、路側小花園為主，呈現僻靜生活街道氛圍，展現老街質感，街道空間運用鋪面表現早期路名，搭配葉石濤著作中描述此地文句及相關府城石刻，讓蝸牛巷成為走讀的巷弄。

除了鋪面改善外，由於區域內巷弄空間尺度宜人，街道兩旁及街廓外道路兩側仍存有為數不少的老屋，經文化局協調屋主意願，亦將街道兩側8間老屋納入工程改善範圍，以減法整理立面管線，提升居住環境品質、增加街區空間自明性。此外為避免大規模2次開挖，文化局也邀請相關管線單位參與，自來水公司即先行進行鉛管汰管工程，市府同步檢討補足老街消防，全案工程經費約1800萬元。

(中時)