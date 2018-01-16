賴揆南市長選戰挺黃偉哲？顏純左：不是賴清德的選擇

2018年01月16日 11:15 中時 曾薏蘋 、 方濬哲

立委林岱樺登記高雄市長黨內初選。（方濬哲攝）

翁章梁（右二）登記嘉義縣長黨內初選。（方濬哲攝）

翁章梁與林岱樺（右）握手寒暄。（方濬哲攝）

民進黨嘉義縣、宜蘭縣、高雄市及台南市四個初選縣市開放登記今天進入第二天，一早嘉義縣長參選人翁章梁、台南市顏純左及高雄市林岱樺就前往黨中央登記，被問到前市長賴清德派系力挺對手黃偉哲，顏純左說，賴院長跟他說，「這不是我的選擇」。

今天上午顏純左登記完受訪指出，今天他來領表，就是對自己有信心，破除從開始很多人都說他是選假的，今天登記表是真的是一場選舉，登記完也知道到底對手是誰，能很清楚闡釋自己的理念，讓所有台南市民做出智慧的選擇，看誰更能延續市政，讓台南市帶向另一波幸福的高峰，相信他是唯一的候選人。

顏純左表示，黨內最大的對手是自己，需要把自己的特質、跟別人不同的條件，給市民做選擇，這是最重要的；他也認同對手立委黃偉哲說的，選到有火藥味。他說，選舉當然是有火藥味。

被問到行政院長賴清德的競選團隊新系人馬轉要支持黃偉哲，他說，「我曾問過賴院長個人，從他到行政院長之後見過兩次面，也通過幾次電話，他一直跟我說，這是個人（郭國文）的選擇，不是他的選擇，市民要清楚的是誰最能延續賴清德的政策這是比較重要的」。

(中時)