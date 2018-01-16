嘉市抽驗年節食品 1件酸菜二氧化硫超標

2018年01月16日 10:40 中時 呂妍庭

嘉義市衛生局日前進行年節食品抽驗，抽驗101件食品。（呂妍庭翻攝）

農曆年節將屆，大小商家紛紛推出年味十足的食品進行販售，為維護民眾食品安全，嘉義市政府衛生局日前針對多家批發商、超市、大賣場、傳統市場等營業場所，進行第一波年節食品抽驗，共抽驗101件食品，發現1件酸菜二氧化硫超標，已要求業者下架，追查源頭發現上游來自雲林，已通知雲林縣衛生局進一步調查。

嘉市衛生局食品藥物管理科長張育彰指出，日前已進行兩波年節食品抽查，抽驗20多家業者，品項包括火鍋料、生鮮禽畜肉加工品、水產加工品、豆製品、醃漬蔬菜、糖漬鹽漬果實類及瓜子、米濕製品等各種年節應景食品，檢驗項目包括防腐劑、二氧化硫、殺菌劑、著色劑、甜味劑、亞硝酸鹽等項目，第一波查驗結果16日出爐，僅1件酸菜不合格，整體狀況還算不錯。

張育彰說，酸菜是以芥菜為原料，加鹽醃漬發酵而成，一般如色澤過於鮮豔，即可能添加了漂白劑，而一般未添加食品添加物酸菜，其顏色是偏深綠或褐色，聞起來有自然的酸味及發酵香氣，無異味，建議民眾選購顏色太鮮豔的榨菜絲、金針、酸菜、脆筍尾、筍片等食品，如不放心，烹煮前先充份浸泡沖洗，以降低二氧化硫的殘留量。

張育彰進一步建議，民眾選購年節產品時，除到信譽良好的商店購買外，盡量不以外觀漂亮為判定標準，挑選接近食物原色及包裝產品，購買新鮮食材，避免過多加工食品，同時注意包裝食品是否完整標示，吃得健康也安心。

(中時)