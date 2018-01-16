楊金龍接央行總裁？ 施俊吉：妥善安排、適當人選

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中央銀行總裁彭淮南退休在即，行政院副院長施俊吉今（16）日表示，央行副總裁楊金龍確實是qualify（有資格的）人選，是妥善安排和適當人選，不過其他學界、業界人士也都有可能，不管是誰上任初期應都是「彭規新人隨」，讓我國貨幣政策持續穩定。

施俊吉今早接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪時坦言，「央行總裁我真的不曉得是誰」，不過國內很多人是qualify的，不管在學界、業界都是，且基於貨幣政策穩定、有危機時能處理的原則，不能換了一個總裁後，政策就顛倒過來，因此「彭規新人隨」是可以想見的。

彭淮南頂著全球唯一的14A央行總裁紀錄，施俊吉說，繼任者一時要超越很困難，他相當感謝彭一生對國家的奉獻，而楊金龍任職央行副總裁，熟悉央行業務，如果他有意願這將會是妥善的安排和適當的人選。

早先不斷傳出前行政院長林全可能接手央行總裁一職，施俊吉直言，央行總裁是閣員之一，每周四都要參加行政院會，若現任院長主持院會時，前任院長就坐在席間，這在倫理制度上說不過去。

至於林全昨宣佈出任東洋製藥董事長，施俊吉坦言，他事先不知情，看到新聞時相當驚訝，卸任閣揆不管到公股行庫或其他官方機構，都會被批評酬庸，而選擇私人企業則會被指為「門神」，但卸任閣揆還是需要工作和薪水，因此外界批評需要有所節制。

施俊吉強調，林全出任東洋製藥董座並不會形成政商關係的壓力，他相信林的操守和道德，閣員退休後過了或是沒有旋轉門條款，都要有就業的可能，「不能變成失業人口」，因此不需要給林全這樣的標籤。

(工商)

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