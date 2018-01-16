幫道具嬰兒洗澡體驗當保母 16處國中職業體驗中心成立

2018年01月16日 10:39 中時 林志成

學生也能體驗當保母為小嬰兒洗澡！為增進國中小學生對職業的認識，教育部國教署協助各縣（市）政府在適當的國中建置「國民中學區域職業試探與體驗示範中心」，目前已完成16所，並規畫辦理寒假課程，提供轄內國中小學生參加。

其中，新北市的樟樹國中與能仁家商合作設置多媒體動畫教室，預計在1月26日開辦動畫設計及家政車縫手作等相關課程，提供國小學生認識動畫角色繪製設計及各種家政剪裁縫製的相關課程，提供國小學生了解動畫設計及家政剪裁縫製的職業機會。

桃園市的楊明國中和育達商職合作，為國小學生規劃電機電子及設計類群的課程，包括音樂盒設計製作及創意燈飾設計，預計在1月31日開課。

嘉義縣新港國中於1月25日辦理有2梯次2天的「當偶們同在一起」木偶的製作及演出活動，帶領國小學生認識木偶的製作及舞台上的演出，了解舞台演出的職業世界。

臺東縣卑南國中於1月27日辦理「我是小當家」規劃結合台東特產的洛神及桑葚製作道地美食；還有「你說故事我來聽」活動，透過認識繪本加小組分享話劇故事，提供家政職群的體驗活動（如模擬保母為道具嬰兒洗澡）！

教育部國教署持續建置各縣（市）「國民中學區域職業試探與體驗示範中心」，預計今年7月的暑假規畫開辦100梯次以上的職探體驗活動，並將有3000個以上的名額提供國中小學生參加，以深化國中小對於職業世界的了解並提供試探及體驗活動的機會。

(中時)