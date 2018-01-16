小三人夫上摩鐵理由竟是「不敢上公廁」 遭法官打臉

魏女以不敢上公廁為由，與已婚王男二度上摩鐵，遭法官打臉判賠王妻20萬元。（非當事人示意圖/達志影像)

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中時電子報

新北市一名已婚王姓男子，與同公司的魏姓女同事有婚外情，並坦承2度到桃園一家摩鐡開房間，遭王妻求償100萬元，事後魏女辯稱因為肚子痛「不敢坐公共廁所馬桶」，才決定去摩鐵。

但法官認為，肚子痛可以去加油站或速食店廁所，卻去收費不低的摩鐡，讓人無法理解，加上王妻提供兩人坦承愛著對方的錄音檔，因此認定兩人有婚外情，須連帶賠償王妻20萬元，仍可上訴。

王妻指出，她與王男結婚10年育有3名子女，王男2015年底竟稱他很愛魏姓女同事，不但逼她離婚，還罵她三字經，甚至掐頸毆打她。2016年3月王妻主動聯繫魏女，詢問兩人是否巳上床，魏女回答：「那又怎麼樣？」但推稱已跟王男分手。

不過同年8月，王妻發現丈夫帶著小孩和魏女一起去新莊一家棒球打擊場，兩人有說有笑，手牽手宛如夫妻，同月底丈夫也開著她名下的車子，載魏女到桃園一家摩鐵開房間，經追問，丈夫坦承跟魏女去過摩鐵兩次，但都辯稱「魏女突然肚痛才會去。」王妻不相信，怒提告訴請離婚並對兩人求償100萬元。

王男、魏女到案後辯解，兩人只是好同事常聊心事，王男更稱妻子難相處，且和婆婆等家人不合。魏女也解釋當天真的是腹痛，她不敢在人來人往的公共廁所使用坐式馬桶，才去摩鐵上廁所，強調跟王男沒發生性關係，也沒任何親密行為。

不過，法官對於魏女肚痛，不去速食店、加油站的廁所，選擇去花費不低的摩鐵上廁所，認定兩人行為已破壞王妻婚姻幸福，昨判兩人須連帶賠償王妻20萬元。

(中時電子報)

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