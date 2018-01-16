隋棠臉書宣布「喜訊」 公開多了新身分

隋棠自創服飾品牌，女兒先當小小模特兒。（取自臉書）

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隋棠開直播。（取自臉書）
隋棠在直播介紹自己。（取自臉書）

幸福人妻隋棠在臉書分享「從今天開始，再多了一重的身份，當初為了要不要實踐這個身份，掙扎許久，因為它會搶奪我陪伴家人的時光，但是在一個再平凡不過的下午，我陪著Lucy坐在廚房地板上吃餅乾時聽到自己心裡的聲音說：就去做吧，如果我希望以後我的女兒也能自由的追尋她的夢想，我也就該這麼做」，她所說的新身分是升格當起「棠老闆」。

她自創服飾品牌「suitangtang」已構思近4年，昨晚寫出1000名預購的朋友不限金額都送限量老帽的訊息一發出，讓她驚訝一夜之間就送完，且供不應求。她也首次在臉書直播，提到自己的「處女秀」緊張得肚子痛，「一直不直播最大原因是覺得自己比較不擅言詞的人，我一直都是寫東西，因為寫東西的過程可以慢慢去整理心中所想的、比較有條有理，所以一直不敢直播，也很開心可以藉著品牌誕生的機會跟大家聊聊天」。

提到自創品牌的初衷，她說在時尚產業這麼多年，一直認為美不是高不可攀的一件事，「我會很想要用我的心得、我自己的角度，把美的東西帶給大家，希望大家找到自己快樂的方式，這是我的理念，更希望的是每個女生都可以得到幸福，就像我鼓勵大家常運動一樣，秉持這樣想法，所以一定要做一個很接近大家的品牌」，她的夥伴爆料，隋棠有時甚至會自責到掉淚，因為每次都希望做到最好，大家很能理解她追求完美個性。

隋棠說，光春季就有大約150款衣服，後面還有很多驚喜給大家，夏天會運動、休閒、童裝系列及時裝，網友提問，有開店面的打算？她說「還沒有」，目前也還沒有推出男裝計畫，她想先把女裝做好。

(中時)

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