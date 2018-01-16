八年級吐心聲：台灣企業都不要我 到上海卻被重用…

2018年01月16日 10:55 中時電子報 徐秀娥 、 黃鈺潔 /綜合報導 /綜合報導

面對低薪，有愈來愈多年輕人選擇到對岸工作。此為示意圖。（達志影像/shutterstock)

「八年級生是否生錯世代」的話題在網路引起熱議，他們講出共同的心情，老人霸佔資源不放，年輕人機會很少，未來沒有希望。看起來像是一場世代之爭，內在還是一個老問題，台灣經濟不好，西進大陸的八年級哀嘆，台灣企業都不要我，所以他才出走。

最近有幾則新聞挑起世代的敏感神經。蔡英文總統喊「希望起薪能三萬元起跳」，有一間中國液晶電視業績好，發千萬獎金給台灣子公司，沒想高層拿走800萬，每位員工只分到5000元。

遠見雜誌報導，年輕人上不去，世代衝突加深，人才流失，成了台灣近年擺脫不了的困境。面對低薪，有愈來愈多年輕人選擇到對岸工作，不少人看準經濟起飛的中國，就像70年代的台灣，機會較多，可先搶先贏。

一位到上海工作2年多的八年級生法蘭克（化名）表示，私立大學畢業後，曾在台灣找到一份月薪2萬5000元的編輯工作，但這家小型出版社工作很壓搾，又編又採半個月要編完一本書，每天至少工作10幾個小時。

離職後，投履歷媒體和出版社都沒下文，只好暫時棲身書店打工，領一萬餘元的薪水。

後來朋友介紹他到上海做文案企劃，雖然初薪只領台幣2萬8000元，但才2年時間就三級跳，現在已是部門主管，薪水達到1萬300元人民幣（約台幣4萬8000元），任職的醫藥互聯網新創公司，還給他配股。

法蘭克說，扣除飄洋過海的機會成本，雖然薪資不算高，但是工作充滿挑戰，學習機會很多，這些都是金錢買不到的。現在，經手政府、企業對接的工作案子，金額往往都在百萬人民幣以上。

法蘭克與同為台灣人的上海朋友都認為，台灣機會真的很少，像他做個文案小編，在台灣幾乎不可能2年間被大幅調升。

法蘭克有時覺得難過，在台灣沒有公司要他，到上海卻被重用。他坦言，自己很想回台灣，畢竟有許多令人留戀之處，整個生活品質也比上海好。

(中時電子報)