我國軍公墓在印度 陸要求改為旅遊景點

2018年01月16日 11:04 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

印度媒體報導，中國大陸外交官12日造訪印度一座國軍墓園，並向地方政府提出把墓園改為旅遊景點；我駐印度代表處表示，各界應尊重歷史，任何改變都應該徵得中華民國同意。

大陸駐加爾各答總領事馬占武等5位官員，12日造訪加爾克漢德省(Jharkhand)中華民國駐印度軍蘭伽公墓(Ramgarh)，並會晤蘭伽官員。馬占武說，中國已正式要求加爾克漢德省政府把蘭伽公墓改為觀光景點。

中央社報導，我駐印度代表田中光昨表示，中共人員建議印度地方政府把蘭伽公墓改為觀光景點，貶低了公墓莊嚴肅穆的歷史意義，很不恰當。

田中光說，埋在蘭伽公墓的國軍將士，都是中華民國國民，是中華民國政府派遣這些將士赴印度協助英軍抗敵；公墓修築、維護與管理，都由中華民國政府取得印度政府同意後進行，這都是事實，不容扭曲。

我駐印度代表田中光和參加駐印軍蘭伽公墓106年春祭僑胞等人，舉著中華民國和印度國旗在公墓合影。(中央社資料照)

第二次世界大戰期間，中華民國與美國、英國同盟，編組「中國遠征軍」入緬甸作戰。1942年8月，遠征軍部分轉進印度蘭伽整訓，改稱「中國駐印軍」。

中華民國駐印軍蘭伽公墓占地約600平方公尺，有墓碑和無名墳墓共200餘座，其中軍階最高為少將，最低為上等兵，共有667具國軍遺骸埋葬於此，姓名可考者僅40人。蘭伽公墓是1944年12月由國軍將領鄭洞國所建。

中央社報導，大陸當局過去對國軍蘭伽公墓漠不關心，近年想搶奪對日抗戰話語權，開始對蘭伽公墓較積極，馬占武2015年11月曾帶大批人員和印度槍兵，在未通知中華民國政府之下強行闖入。

另大陸駐加爾各答總領事館官網的圖文顯示，馬占武12日率人員到中華民國駐印度軍蘭伽公墓祭拜；根據官網貼出的照片，馬占武向公墓致敬時，把碑上的中華民國國徽以白布遮蓋。

大陸呼籲印度加入「一帶一路」計畫，但遭拒絕，馬占武上週再度前往國軍蘭伽公墓祭拜，還通知印度媒體採訪，動機引人關注。

(中時電子報)