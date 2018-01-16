水利會改制下午決戰 國民黨團將提修法版本

2018年01月16日 10:57 中時 楊孟立

立法院臨時會今天下午將處理《農田水利會組織通則》部分條文修正草案，綠營今天早上召開記者會呼籲朝野共同支持改制，藍營則表示會全力聲援立法院外抗議的水利會會員，並將在協商時提出國民黨修法版本。

民進黨團幹事長劉櫂豪表示，其實不只民進黨團，許多水利會會長、會員、農民都支持水利會改制。大家常說藍綠常常沒有共識，但水利會升格改制這議題，藍綠是有共識的，早在1993年國民黨就曾經提案並通過改制，後來因為政治考慮又把法律廢掉，把遴派改為直選。劉櫂豪強調，「水是清的，沒有任何顏色，希望水資源為全民所共享。」

民進黨立委蘇治芬說，水利會的身份一直都變來變去，但4年前農田水利會成立聯合會，會長林文瑞曾提案建請農委會將農田水利會會長由現行直選改由政府遴派，審議也是照案通過。林文瑞的提案說明指出，現行會長由會員直選產生，惟因由水利會辦理選舉，造成財務負擔沈重；另每次選舉使得地方裂痕加深，造成政務推動困難；政府遴選專業人才，可增進行政效率、精簡人力、樽節才財源。

嘉南水利會會長楊明風表示，農田水利會牽涉到水土保持的工作，兩、三年前一位水利會員工巡水圳遭到毆打，因為水利會沒有公權力，當事人在醫院躺了兩、三個月，只能以一般傷害提告，「執行業務的時候沒有公務員身份保障，大家都非常惶恐。」

國民黨團書記長林為洲則指出，下午會參與水利會會員抗議，黨團全力聲援他們，聽取他們的訴求，並在協商會議會提出國民黨版本，全力護衛農民權利。如果說水利會有什麼需要改革的弊端，我們應該要面對問題，提出修法內容，希望民進黨不要假改革之名行派官之實。

林為洲又說，民進黨以前也在罵農田水利會是國民黨樁腳，現在自己派就可以派自己的樁腳，還讓現任延任兩個月，「這招滿惡毒的，根本是直接挖國民黨樁腳，把所謂國民黨樁腳一次收編。」

(中時)