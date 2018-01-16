拚手速！高鐵春節車票17日零點開賣

台灣高鐵春節期間共加開411班次列車，17日凌晨開放購票。圖／台灣高鐵提供

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農曆春節倒數1個月，台灣高鐵將於春節連假期間共加開411班次列車，17日（三）凌晨零時起開放購票，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機預購車票。

台灣高鐵指出，為服務旅客返鄉團圓及年節旅遊需求，自2月13日（二）至2月21日（三）規劃為期9天的春節疏運，期間加開411班次列車（南下222班、北上189班），總計9天提供1609班次列車的旅運服務，17日凌晨零時開放購票。

因春節期間人潮眾多，台灣高鐵呼籲旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點高鐵南港站搭車。

春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，共規劃554班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次34%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠；另規劃277班次列車適用「大學生優惠」。

此外，高鐵公司配合2018台灣燈會在嘉義「搶先看燈會」各項活動，自2月16日（初一）起至2月21日止，總計提供650班次列車停靠嘉義站。

(工商)

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