台彩新春限定2000萬元刮刮樂上市 總獎金87億元

2018年01月16日 11:17 中時 洪凱音 、 劉宗龍

總經理蔡國基（中）16日出席記者會，宣告新春限定的4款刮刮樂正式上市。（劉宗龍攝）

新春限定的4款刮刮樂「2000萬開運發財金」、「十二生肖賀新春」 、「刮刮金樂透」及「骰子樂」。（劉宗龍攝）

總經理蔡國基拿著面額2000元的刮刮樂「2000萬開運發財金」。（劉宗龍攝）

蔡國基祝民眾能順利刮中大獎，歡喜迎接金犬年。（劉宗龍攝）

台彩新任總經理蔡國基宣布，頭獎2000萬元的開運發財金上市，4款新品獎金超過87億元。(洪凱音攝)

彩迷引領期盼、新春限定發行的刮刮樂「2000萬開運發財金」登場了!台灣彩券總經理蔡國基表示，「2000萬開運發財金」頭獎2000萬元高達3個，加上今發行新春應景的3款刮刮樂，4款新品總獎金超過87億元，總獎項逾940萬個，要讓彩迷刮到手軟、笑到闔不攏嘴。

蔡國基表示，每逢農曆年節，台彩都會發行限量高面額、高頭獎、高中獎率的刮刮樂，其中，最熱銷的就是2000元面額的刮刮樂，這次發行的「2000萬開運發財金」除了3名、2000萬元頭獎外，還有200個二獎100萬元，中獎率高達77.85%。

另外，首發新款結合12生肖的春節主題遊戲「12生肖賀新春」，共有5個頭獎500萬元，總獎金超過13億元，讓每個生肖都吉祥，人人有福星高照的機會。

(中時)