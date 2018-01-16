俄2轟炸機接近領空 英急派颱風戰機攔截

2018年01月16日 11:16 中時電子報 蔡萱

Today, @RoyalAirForce and @BeAirForce intercepted two Tupolev TU-160 ‘Blackjack’ longrange bombers above the North Sea pic.twitter.com/l3OZhQWSGu — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) January 15, 2018

英國和俄國的緊張情勢近來逐漸升溫，從去年聖誕節開始兩國多次在英吉利海峽發生摩擦。這次廠警從海上轉移至空中，俄軍2架圖-160「海盜旗」（Blackjack）戰略轟炸機在15日接近英國領空，英國皇家海軍緊急派出2架颱風戰鬥機，顯示俄國和北約的緊張關係。

英國軍方證實，2架俄羅斯圖-160戰略轟炸機周一從北海飛近英國領空，英國皇家空軍在「快速反應預警」（Quick Reaction Alert）下，從蘇格蘭洛西茅斯（Lossiemouth）基地派出2架颱風戰鬥機，飛至蘇格蘭東岸外海約8.5公里處，期間俄軍轟炸機的飛行員都沒有回答英國空管部門的問題，而被視是威脅，最後遭颱風戰機攔截。

英國軍方表示，這2架俄國戰機一直受到北約同盟的戰機監視，並在被英國皇家空軍在北海攔截，沒讓這2架戰機進入英國領空。比利時空軍稍後也在官方推特上上傳和英國空軍合作攔截俄軍的影片。

俄羅斯國防部則表示，這2架圖-160戰略轟炸機當時執行飛行任務，飛越巴倫支海、挪威海及北海，也在飛行期間進行空中加油，路線都符合國際慣例，並且沒有侵犯其它國家的領空。

俄國軍事力量近年來再次快速崛起，俄國和北約戰機空中相遇的次數也逐漸增加，甚至多次傳出危險攔截的事件。除此之外，俄國海軍在北約同盟國附近海域的活動也趨於頻繁，英國海軍才在去年聖誕節期間及上周派出護衛艦，監視送走4艘接近英吉利海峽的俄國軍艦。

(中時電子報)