駭人! 美加州父母長年囚禁13名子女 以鏈條限制自由

2018年01月16日 11:26 中時電子報 李靖棠

據美國KTLA電視台報導，一名17歲的青少女從家中逃脫，致電911欲請加州警方協助「解救」她12名手足，在當地警局介入調查後，竟意外發現一樁父母長期用鎖鏈囚禁兒女的虐童案。河濱郡（Riverside County）警長辦公室表示，女孩被發現時，因為長期營養不良，外型看起僅像10歲的年紀，而警局也在第一時間前往其家中帶回其餘12名子女、並將57歲的父親艾倫．特賓（David Allen Turpin）與49歲的母親安娜．特賓（Louise Anna Turpin）拘禁。

13 Children Ages 2 To 29 Found Shackled To Beds In Perris Home, Parents Arrested

警方在聲明中說：「副警長率隊前往佩利斯市（Perris），在屋內找到其餘12人。房間臭氣薰天，幾乎全被父母用鎖鏈關在房內。警方原本以為都是小孩，後來卻驚訝地發現，其中7人不僅是成人，最大年紀更已是29歲的青年。受害者似乎營養不良且骯髒不堪。」美國媒體指出，包含逃脫的女孩在內，其中6名小孩未成年、7人超過18歲，最小年僅2歲。在警方到達家中後，孩子們向警察表示「他們說快餓死了。」

加州囚禁13名子女的父母艾倫與安娜（圖中央），還成立臉書專頁「分享」和樂融融的相片。（圖/David-Louise Turpin臉書）*因子女多未成年，以馬賽克處理。

特賓家位於佩利斯市的住家，13名子女長期在此遭父母囚禁。（圖/路透社）

逮捕這對駭人的父母後，加州警方決定對兩人提出，共9項虐待罪名與10項危害兒童罪名；孩子們也分別送往鄰近醫院進行治療照顧。更令人不解的是，艾倫與安娜更成立臉書專頁，對外分享與孩子們和樂融融的團體照片；聽聞孩子們的慘狀，特賓家的鄰居都表示，他們感到心碎且臉上無光，如此長的時間內，居然都沒發現和看出異狀，希望警方能協助這些孩子們恢復健康。

(中時電子報)