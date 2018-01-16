綠高市長初選剩兩男戰爭？林岱樺：派系和財團掛勾

2018年01月16日 11:26 中時 曾薏蘋

翁章梁。(曾薏蘋攝)

顏純左。(曾薏蘋攝)

民進黨嘉義縣、宜蘭縣、高雄市及台南市四個初選縣市開放登記今天進入第二天，一早嘉義縣長參選人翁章梁、台南市顏純左及高雄市林岱樺就前往黨中央登記，被問到立委劉世芳退出後，是否成「兩個男人的戰爭」？林岱樺說，這是派系跟財團掛勾。

今天上午林岱樺登記完受訪指出，高雄市長的初選，不該陷入派系角力、拔樁廝殺、財團掛勾，這些都無益於高雄市民，我參選無非就是要喚起所有參選人對原高雄縣區的重視，「若參選同志中，能具體提出對原高雄縣區的規劃，都是我在價值上可以整合的對象」。她初衷無非是原高雄縣偏鄉的規劃，能得到整個高雄市民、中央的重視。

被問到現任市長陳菊對縣區不重視？她說，因為直轄市跟原高雄縣實在落差太大，陳市長也花很多心思、預算，但因為幅員太大；所以城鄉共榮是她參選主軸，不會是原高雄市規畫為主體，而延伸出來，會是整個大高雄都整合之後為軸心，來規劃原高雄縣，再來是原高雄市。

被問到劉立委世芳退之後，傳出菊趙（立委趙天麟）結盟；林岱樺說，這些都是陰謀論；至於被媒體到，是不是最後成為「兩個男人（趙天麟、陳其邁）的戰爭」；林岱樺表示，這是派系還有財團的掛勾，如果是財團的掛勾，花錢就可以解決一切的話，但她認為，高雄市民也是有智慧的。

(中時)