政院：解決低薪無最終解決方案

友善列印
中時

為了終結低薪，行政院宣示要在農曆年前端出牛肉，但負責統籌的行政院副院長施俊吉在接受廣播訪問時表示，低薪問題沒有final solution最終解決方案。如果將基本工資調幅維持高於經濟成長率，以不同調幅，在4年、5年、6年內就可以達成最低基本工資3萬元的目標。

施俊吉以今年元旦基本工資調漲為例，強調從2萬1009元調整為2萬2000元，調幅為4.5%，比經濟成長率還高，如果基本工資的調幅維持高達經濟成長率，如果能每年基本工資調漲6%，到2024年初基本工資就能超過3萬元，若基本工資每調漲7%，到2023年基本工資就能超過3萬元，若基本工資每年調漲8%，2022年基本工資只差70元就達到3萬元水準。

施俊吉說，總統認為最低工資3萬元是夢想，但如果維持經濟穩定，把基本工資調整到高於經濟成長，在4、5、6年內其實是可以達成的，不是永遠無法達成。

施俊吉以行政院長賴清德醫師背景為例，說醫生遇到多重器官衰竭病症，可用雞尾酒療法、就像是用很多政策勸說加薪，而針對特定病症可能要標靶治療，但有些像是公務人員加薪帶動企業加薪，這些效果是很模糊的，而針對特別低薪的產業，像是餐飲業、零售業或以時薪工作為主的；青年或初次就業族群，政府就要思考有沒有些政策是可以針對特定族群或特定產業提出，畢竟拼經就是「拼所得」。

此外，施俊吉也認為，雖然外界認為股市上萬點無感，但這代表股市是健康的，因為都是機構投資人及法人在買，相信股市上萬點不僅是常態，而且希望萬點是一個起點。

(中時)

綠高市長初選剩兩男戰爭？林岱樺… 綠委全力護航 11監委全數過關

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。