政院：解決低薪無最終解決方案

2018年01月16日 11:45 中時 張理國

為了終結低薪，行政院宣示要在農曆年前端出牛肉，但負責統籌的行政院副院長施俊吉在接受廣播訪問時表示，低薪問題沒有final solution最終解決方案。如果將基本工資調幅維持高於經濟成長率，以不同調幅，在4年、5年、6年內就可以達成最低基本工資3萬元的目標。

施俊吉以今年元旦基本工資調漲為例，強調從2萬1009元調整為2萬2000元，調幅為4.5%，比經濟成長率還高，如果基本工資的調幅維持高達經濟成長率，如果能每年基本工資調漲6%，到2024年初基本工資就能超過3萬元，若基本工資每調漲7%，到2023年基本工資就能超過3萬元，若基本工資每年調漲8%，2022年基本工資只差70元就達到3萬元水準。

施俊吉說，總統認為最低工資3萬元是夢想，但如果維持經濟穩定，把基本工資調整到高於經濟成長，在4、5、6年內其實是可以達成的，不是永遠無法達成。

施俊吉以行政院長賴清德醫師背景為例，說醫生遇到多重器官衰竭病症，可用雞尾酒療法、就像是用很多政策勸說加薪，而針對特定病症可能要標靶治療，但有些像是公務人員加薪帶動企業加薪，這些效果是很模糊的，而針對特別低薪的產業，像是餐飲業、零售業或以時薪工作為主的；青年或初次就業族群，政府就要思考有沒有些政策是可以針對特定族群或特定產業提出，畢竟拼經就是「拼所得」。

此外，施俊吉也認為，雖然外界認為股市上萬點無感，但這代表股市是健康的，因為都是機構投資人及法人在買，相信股市上萬點不僅是常態，而且希望萬點是一個起點。

(中時)