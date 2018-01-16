陳師孟指辦綠不辦藍 邱太三說政治用語不回應

法務部長邱太三，對陳師孟的「辦綠不辦藍說」不作任何回應。(中時資料照）

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中時

監察委員被提名人陳師孟在立法院審查會中指陳水扁受司法迫害，且法院辦綠不辦藍，法務部長邱太三對此表示，任何人對三審確定的判決不服，都可以聲請再審及非常上訴；至於「辦綠不辦藍」的說法，邱太三說政治用語，沒辦法回應。

陳師孟在立法院監委提名人審查會上表示，若依照正常程序、用正常法律見解來看，前總統陳水扁沒有貪汙，這不是他個人的見解，而是很多法律界的朋友給他的指教，他也認為陳水扁涉及的包括龍潭案等4個已定讞的案子，都有程序上的不正義，都有迫害。並表示自己將會「三分打老虎七分打司法」，專門辦過去對綠營總統、政務官追殺的法官，還有對藍營總統及政務官縱放的法官。

邱太三對此表示，如果任何人對於法院三審的判決都還有不滿或不服，還有再審及非常上訴的機制，他期許國人如果認為判決有任何違法或他們認為不當的地方，還是可以依法律規定提起再審及非常上訴。

邱太三說，除此之外，有很多人認為再審及非常上訴的難度很高，高檢署也成立了1個「辦理有罪確定案件審查要點」，由高檢署邀集很多外部的專家學者，包括鑑識人員，民眾如果認為提起再審或非常上訴被駁回還是有不服，還是可以送高檢署審核，如果辦理有罪確定案件審查小組認為有提起再審、非常上訴的必要，會轉由高檢署及最高檢察署提起後續相關的處理作為。

至於「辦綠不辦藍」的說法，邱太三表示「政治用語，比較沒辦法回應他們」。

(中時)

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