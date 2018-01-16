影》禁藥後首返澳網 莎娃直落二過頭關

莎拉波娃澳網闖進次輪。(美聯社)

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中時電子報

前一次在澳網出賽是2016年，俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)16日澳網女單首輪，6比1、6比4擊敗德國選手馬利亞（Tatjana Maria）輕騎過關，喜迎重返墨爾本公園首勝。

2008年澳網女單冠軍，莎拉波娃在禁藥事件後首度重返瑪格麗特寇特球場，不過這位前球后仍是話題十足，還未出賽就因為擔任抽籤嘉賓引發熱議，但「莎娃」不讓場邊花絮影響場上表現，直落二順利挺進次輪。

「今天能夠重返球場，對我而言意義深重。」莎拉波娃賽後說，「不管我今天面對的對手是誰，所打的每一分我都很珍惜，也享受其中。」

瑪格麗特寇特球場也坐滿前來支持的球迷，莎娃也特別感謝從世界各地的粉絲。

有別於過去都以布里斯本網賽作為熱身賽，莎拉波娃新球季自深圳網賽當起頭，因此還得重新適應澳洲炎熱氣候，莎娃打趣道，「妳永遠不知道到澳洲該如何打包衣服。」

(中時電子報)

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