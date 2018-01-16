外交部證實 美台助大陸異議人士赴美

2018年01月16日 13:13 中時 陳建瑜

美媒自由亞洲電台15日報導，中國大陸異議份子王睿在台美協助下日前抵達美國。外交部北美司司長陳立國今證實，美國在台協會（AIT）過程有向我政府主管機關協調聯繫，加強及加快處理赴美速度。

美媒稱，2015年9月5名中國大陸異議青年集體駕船赴美尋求政治庇護，意外擱淺台灣，其中四人被遣返後，唯一滯台的王睿（又名王中義），上周秘密抵達美國。

陳立國今在外交部例行記者會上表示，關於王睿尋求政治庇護的案子，外交部在過程當中扮演「從旁協助」的角色。

陳立國指出，AIT向外交部了解此案過程中，有請求跟我政府主管機關協調聯繫，加強及加快處理速度。因此過程中外交部的角色就是讓過程能夠符合雙方需求，而的確「移民署跟AIT有密切協調」，但有進一步相關細節，建議詢問AIT與移民署。

有媒體詢問政府對於未來類似案件發生的立場。陳立國強調，中華民國是愛好自由、和平、保障人權的國家，全世界跟我國理念相近國家非常多，至少跟美國是屬於這樣價值理念同盟的國家。

陳立國表示，未來不曉得是否有如此情況發生，但基於我國國策、一向保障自由民主人權的理念，若有這樣的案例出現，處理方針大致一樣，因為對於任何想要追求自由、民主，尤其希望享有更好生活的人，大家希望能多給予協助。

(中時)