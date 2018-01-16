寶泉甘味手造所 豐原首家糕餅DIY工廠

2018年01月16日 12:07 中時 王文吉

寶泉甘味手造所提供童裝烘培服，小朋友正將豆沙餡包入鳳片糕內。（王文吉攝）

寶泉甘味手造所提供DIY體驗，鳳片糕以餅膜壓出龜甲圖案後，就能立刻品嘗。（王文吉攝）

寶泉餅舖從沿街叫賣起家，甘味手造所特別陳設復刻的餅櫥腳踏車，藉以飲水思源。

寶泉餅鋪開枝散葉，第四代次女陳孟君於豐勢路成立「寶泉甘味手造所」，為豐原首家糕餅DIY工廠。（王文吉攝）

寶泉餅鋪第三代陳增雄（右）發明小月餅，聲名大噪，第四代次女陳孟君（右）創立豐原首家糕餅DIY工廠「寶泉甘味手造所」。（王文吉攝）

台中豐原有糕餅之鄉美名，寶泉餅舖更以小月餅聲名大噪，第四代次女陳孟君，看好東豐旅遊線的觀光商機，於豐勢路上打造豐原首家糕餅DIY工廠「寶泉甘味手造所」，除經典伴手禮及四大天王麵包以外，也為過路旅人提供免費奉茶及休憩的場所，另有日式甜點DIY體驗。

寶泉甘味手造所屹立於豐勢路起點，陳孟君說，當年她的阿公繼承父業，每天背兩籮糕餅，騎腳踏車，沿著這條路，到東勢叫賣，店內陳設復刻的餅櫥鐵馬，還有檜木餅模，店外則有3公尺高的餅模招牌，象徵百年製餅精神。

寶泉餅舖開枝散葉，甘味手造所由第四代次女陳孟君掌舵，除伴手禮展售，也有販售咖啡、茶點等，另外還有糕點DIY體驗，平日採團體包班預約制，滿15人開班，假日則有公開班，推出3個時段，可體驗手作花博杯子蛋糕、小腳丫軟餅裝飾及小倉玉，開班人數不限。

「粉紅色這個好好吃喔！」小朋友參加鳳片糕DIY體驗，忍不住先偷吃一口。家長在旁表示，我們小時候沒有什麼零食，都吃鳳片龜解饞，尤其神明生日或是大拜拜，家家戶戶都會準備鳳片龜，最期待拜完收供品那一刻。

「這個大鳳片是我們親手揉製的，又軟又Q喔！」糕餅師傅指導學員製作鳳片糕，不忘強調寶泉的職人精神，並提醒小小甜點師撒上適量麵粉，避免搓揉時沾手，接著包進豆沙或花生餡，貼上餅膜壓出圖案後，就能立刻品嘗。

糕餅師傅陳順全表示，DIY體驗每人收費150至350元，除材料費外，並為孩子提供糕餅師的衣帽，團體包班還有大鳳片、迷你生日蛋糕裝飾，後者難度較高，都有專業師傅指導，要靠雙手做出屬於自己風格的甜點，不是難事。

地址：台中市豐原區豐勢路1段468號

營業時間：上午8點至晚間8點

公休日：全年無休

(中時)