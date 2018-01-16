台鐵加開春節329班次 紅眼列車七折

2018年01月16日 12:05 中時 王思慧

台鐵今公布加開春節329班次 。（台鐵提供）

台鐵今公布加開春節329班次 。（台鐵提供）

台鐵今公布加開春節329班次 。（台鐵提供）

台鐵今公布加開春節329班次 。（台鐵提供）

台鐵今公布加開春節329班次 。（台鐵提供）

台鐵今公布加開春節329班次 。（台鐵提供）

台鐵局為107年春節連續假期疏運旅客需要，自2月13日起至2月21日止計9天，全線加開各級列車總計329列次及加掛車廂866輛次；其中東部幹線（含南迴線）加開自強號149列、莒光號62列、復興號及區間車47列，共計258列次；西部幹線加開自強號29列、莒光號16列、復興號及區間車26列，共計71列次。

107年春節連續假期車票自1月24日（星期三）0時起開放東部幹線列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、1月25日0時起開放西部幹線對號列車網路、電話語音及超商訂票。詳細列車班次及時刻自1月16日起可於台鐵局官網查詢。

台鐵表示，為分流春節尖峰時段旅客，除於今年春節疏運期間節前（2月14日）及節後（2月19日）離峰時段推出七折紅眼列車外；另於節前（2月12、13日）及節後（2月21、22日）實施指定班次大專生69折優惠票價，以紓解尖峰時段人潮。

為紓解國道5號壅塞情形並強化東線運能，12月15日至2月20日止（共6日），加開樹林=宜蘭=花蓮對號區間快車，疏運臺北=宜蘭=花蓮間返鄉、出遊旅客，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

另2月14日、15日、19日及20日加開東線8班實名制及12班返鄉自強號專車，實名制班次於2月9日6時起開放身份證U、V及106年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票，返鄉專車由地方政府另行宣佈訂票事宜。也加開七堵=嘉義間(經山線)區間快車共14列次，以疏運返鄉、出遊人潮。

為嚇阻訂票黃牛，台鐵局現已與鐵路警察局成立「淨網專案」，若發現訂票系統資料異常，即主動將資料移請鐵路警察局做進一步追查偵辦，並依鐵路法65條條文「購買車票加價出售圖利者，按張數處每張車票價格5至30倍罰鍰；虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備而購買車票、取得訂票或取票憑證者，處五年以下有期徒刑或科或併科新台幣三百萬元以下罰金」移請主管機關裁罰，以維持訂票系統公平性及維護旅客權益。

為強化資訊安全，維護訂票公平性，本局訂票網站、官方版「台鐵e訂通」APP訂票、超商及語音訂票，皆經過系統驗證碼認證，建請使用以上訂票方式，以確保您的權益。

(中時)