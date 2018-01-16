龍發堂爆發疫情爭議 監委南下追查

家屬激動下跪陳情。(郭韋綺攝)

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中時
監委今到龍發堂履勘。(郭韋綺攝)

(14:29，更新家屬說法)龍發堂爭議持續蔓延，在去年10月陸續爆發阿米巴痢疾和肺結核群眾感染後，高雄市衛生局進駐全面接管，陸續移出堂眾，目前已從387人，剩下現在291人，此外，日前高雄地檢署針對龍發堂8年97人死亡疑雲，進行搜索約談。監委尹祚芊今天(16日)上午11時直驅龍發堂，邀來衛福部、衛生局、堂方及家屬，了解是否隱匿疫情、照護輔導不力等缺失進行深入了解。

龍發堂爆發傳染病疫情後，已被列為傳染病疫區，將全面淨空，並執行進行只出不進政策，目前設籍在台南市、宜蘭縣、金門縣堂眾，已經全部移出，剩餘堂眾將陸續移出，高市衛生局長黃志中一早也抵達龍發堂坐鎮，對於出入人員和車輛進行嚴格控管。

家屬舉布條抗議。(郭韋綺攝)
堂眾家屬捐贈物資來龍發堂。(郭韋綺攝)

有家屬不滿衛生局作法到場抗議，住在左營果貿社區家屬廖彥翔說，弟弟27年前，送進龍發堂照顧，把弟弟移出到外面醫療院所，多了一筆醫藥費負擔，又要照顧生病媽媽，數十年來，龍發堂減輕家屬很多壓力，家屬有能力就多少捐贈龍發堂，現在搞到這樣，我們家庭是經濟弱勢，現在怎麼辦？

高市衛生局長黃志中到場坐鎮。(郭韋綺攝)

另外，堂眾家屬今早送來蔬菜、水果，遭衛生局攔查並禁止進入，不滿咆嘯說，衛生局這次做得太過分。

上百名家屬下午1時與監委尹祚芊，在路竹衛生所舉行調查會，15名代表輪流發言，希望向監委陳情將龍發堂設為永久安置所，不少情緒激動家屬當場下跪，高喊「我們走頭無路了，請監委救救我們」。

一名蒙古症家屬李先生說，兒子出生就到龍發堂，迄今已經30年，現在衛生局要求接回，他們根本沒有照顧能力；媽媽是思覺失調症的鄭小姐說，她要工作無法照顧媽媽，何況她一個只賺2萬多，安養機構每個月動輒3萬元開銷，實在負擔不起。

(中時)

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