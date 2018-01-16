挺改制 高雄水利會同意資產專款專用

2018年01月16日 13:38 中時 楊騰凱

立院今日擬審查水利會改制公務機關相關修法條文，支持改制的9個水利會，下午1時將在高雄農田水利會長呂文豪的動員，集結300人赴農委會陳情，發表支持擴大灌區、同意水利會資產專款專用於農田水利支出等3個支持及3個同意，表態力挺改制到底。

農委會表示，今日下午在高雄水利會的動員下，共有9個水利會的代表會到農委會表達支持改制的訴求，除了高雄之外，還包括宜蘭、石門、新竹、苗栗、彰化，南投、嘉南及屏東水利會，總人數約300到400人。

此次高雄水利會預計發表3個支持及3個同意，支持內容為，第一，支持農田水利會改制成公務機關，擴大農田灌溉面積，提升國家糧食生產。第二，支持政府賦予水利會公權力，維護水質安全，提升糧食安全。第三，支持政府投入前曕預算，降低農田水利溝渠漏水率。

同意內容為，第一，同意農委會保障現有水利會員工的工作權益，維持現行職務等級與升遷制度的雙軌並存改制案。第二，同意農委會將農田水利會資產繼續供農田水利事業使用，專款專用，政府同時持續以公務預算投資農田水利建設。第三，同意農委會保留現有工作站與水利小組運作方式，不因改制而消滅。

農委會指出，地方政治高度介入水利會選舉，水利會會員參與度低，投票率僅4成，且農村社會每歷經一次選舉，地方裂痕都會隨之加深，造成派系惡鬥，更導致水利會業務推動困難，農田水利會改制升格成公務機關，實屬必要。

農委會強調，農委會的任務就是促進農業環境永續發展，自當全力維護農業水資源，依據《水利法》第18條規定，農業的水權優於工業水權，水利會改制成功後，農委會一定會持續捍衛農業用水，保障農業。

(中時)