爭高市長拜會陳菊？趙天麟：一定會

2018年01月16日 13:19 中時 曾薏蘋

民進黨嘉義縣、宜蘭縣、高雄市及台南市四個初選縣市開放登記今天進入第二天，一早嘉義縣長參選人翁章梁、台南市顏純左及高雄市林岱樺就前往黨中央登記，初選會去拜會陳菊市長？趙天麟說，那是一定會的；上午他在太太陪同下登記，媒體要兩人比愛心合影，趙天麟笑說，「這個愛心好貴，要100萬。」

此外，被問到菊趙結盟一事，趙天麟說，「菊姐是我們共同的資產」，也是高雄市民相當喜愛的一位大家長，要尊重跟保護菊姐在高雄的威望，不需要因為一場初選，讓菊姐的公信力及威望受到影響，他當然會爭取陳菊市長、其支持者在內及未來可能和其他委員之間的合作，但不會像若干媒體所說的，是基於派系等各種考量；他認為，派系過分操作，都是落後指標，都以該成為過去式，期待最後距離民調初選還有49天，讓政見成為主基調，其他過分的人身攻擊，或是派系間擠壓，都消失於無形。

趙天麟上午登記前被問到這次參加初選的政見指出，高雄市在謝長廷及陳菊前後兩任市長有相當好的建設基礎，未來下屆市長必須具備有招商能力，要有營運長概念。

媒體詢問，傳您曾對高雄市府團隊面前說，若當選，不會秋後算帳；他說，子虛烏有，但為何會有這樣報導？「我想，或許傳統觀念，終究會覺得雖然是同一政黨在執政，但是不同的派系執政就像另類的政黨輪替一樣，會有一些不必要的恐懼及擔憂，怎麼可以這樣呢？」

他強調，都同一個執政團隊，就是必須要端出最好的牛肉，若最後這49天，大家還是派系等問題，市民不膩，我都覺得膩。「沒發生過這樣的事情」。

被問到這些話題到底從哪個陣營傳出來？他說，「美麗島電子報陣營傳出來，但我不能去臆測他的動機及派系，只能說，他的判斷不事實。」若說他會獲得陳菊跟其陣營的支持及奧援，其實那是他的政見主張都能得到各界支持，若只是為了打擊任何一個派系或個人所進行的結合，但沒有任何人跟他講過，誰的退選是基於他或跟他談好，這樣話題充滿戲劇性、吸睛，但對市民一點都不營養。

至於被問到劉世芳的支持者是否會流向你？他認為，到底誰能延續陳菊市長的施政價值，又不會拘泥於這個框架沒有突破，他是最佳代言人，「我們都是陳菊市長的晚輩及粉絲，但不代表我們都必須在陳菊市長的框架上做事」，陳菊的地位不能超越，但高雄可以超越高雄，若再去臆測劉世芳委員的支持者流到哪裡，其實是多費心思，這是全民調不是黨員投票。

初選會去拜會陳菊市長？趙天麟說，那是一定會的，陳菊市長或是其他地區、全國性的前輩，都ㄧ定會拜訪，他的請益之旅已經進行快要兩年，連日本當地的市長都去拜訪，更何況是陳菊市長，至於時程可能還要再等一下下，才剛獲得太太同意拿一百萬出來，整軍好了之後再去拜訪。

(中時)