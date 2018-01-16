國民黨團攻佔主席台 台中市議會議事停擺

國民黨市議員佔據主席台，高舉「程序不正義、預算不合裡」，不讓會議召開。(陳世宗攝)

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議長林士昌要上台主持會議，卻遭到國民黨籍市議員李中等人擋在主席台旁。(陳世宗攝)
民進黨團則動員齊聲高喊「惡意杯葛、阻礙市政」，要求盡速開會。(陳世宗攝)

台中市議會16日召開臨時會，上午11點06分開議，國民黨市議員佔據主席台，高舉「程序不正義、預算不合裡」，議長林士昌要上台主持會議，卻遭到國民黨籍市議員李中等人擋在主席台旁，要求市議會應先召開程序委會才符合法定程序，議長被擋只好宣佈休息。

台中市政府107年總預算遲未過關，市議會加開臨時會，審議未決的107年度總預算！12日開議不到5分鐘就散會，16日召開第二次會議，議程排定將報告議事日程及三讀議案第二、三讀會；國、民兩黨特發出甲級動員令，雙方展開攻防戰！

今天上午國民黨團即展開總動員，在議會未召開前，市議員蘇柏興等人即高舉「程序不正義、預算不合裡」等牌子，佔據主席台，並於報告檯前貼上「臨時會無效」看板，不讓議事正常召開；民進黨團則動員齊聲高喊「惡意杯葛、阻礙市政」，要求盡速開會。

議長林士昌於11時52分又回到議事堂要開會，再被議員阻擋，只好找市長林佳龍到休息室再進行協商。

國民黨議員表示，刪除不合理預算，不愧市民託付是原則，國民黨團據此參與協商已漸獲刪減共識，然而民進黨團與市府代表屢稱協商決議須回報市長，要市長點頭才算協商成功，「議會協商決議竟需市長同意？」國民黨議員痛批，這樣議會還有尊嚴嗎？政黨協商還有意義嗎？民進黨團自甘墮落淪為林佳龍的傀儡，有愧民代職責。

議會國民黨團議員認為，本次議會通知召開第11次臨時會，按台中市議會議事規則第十七條規定即為新會期，須先召開程序委員會來確認臨時會的「議案」及「日期」。本次臨時會沒有程序委員會就強行召開，是程序不正義的「偽臨時會」，議會絕不能首開惡例，而外界質疑市長林佳龍的黑手已伸入議會，國民黨議員表示，市民會有智慧的判斷。

(中時)

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