蕭淑麗掛大型看板 投入嘉義市長選舉

嘉義市議長蕭淑麗16日掛出大型看板，訴求「翻轉嘉義、看見希望」。（呂妍庭攝）

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日前已釋出參選嘉義市長想法的嘉義市議長蕭淑麗，16日掛出第1張大型看板「翻轉嘉義、看見希望」，蕭淑麗清晨在臉書發文，表示她宣布投入市長選舉，走完3年前沒走完的市長路，許嘉義市民ㄧ個遲來的幸福。

蕭淑麗表示，嘉市的未來不能等，城市的發展需要更大的量能，而嘉市在全台各縣市中，各項條件和資源並不差，市政府的公務員素質也都頗高，他們原本可以將嘉義市打造成全台的模範城市，讓嘉義市民安居樂業、引以為傲，但是，「將相無能，累死三軍」，自從涂醒哲擔任市長以來，市府人事長期處於不穩定的狀態，局處首長來來去去就像走馬燈，因而影響了市政的推動，以致施政滿意度總是全台吊車尾，這不是嘉義市民的「錯」，卻要嘉義市民承受這個「過」。

蕭淑麗不忘提到，「女人撐起半邊天」，嘉義市自從改制以來，許世賢、張博雅、張文英、陳麗貞、黃敏惠等等歷任的女性市長，都曾為嘉義市的繁榮發展作出貢獻，也從未施政滿意度全台吊車尾，讓嘉義市民失望、臉上無光，強調改變的力量，可以讓城市重新找回榮光，懇請鄉親的支持，她會勇敢承擔，產業發展、遊子返鄉、嘉義翻轉、迎接新希望。

國民黨嘉義市長人選現出現多人競逐局面，對照蕭淑麗展現參選到底的決心，前青輔會主委李允傑也不遑多讓，除早早掛起多面看板，也透過宣傳車、站路口揮手或參與活動等方式，增加曝光率，另前立委吳育仁掛出賀年看板，還自我定位為「救援投手」，3人動態都引發關注和討論，唯獨前市長黃敏惠仍保持低調，不見鬆口。

(中時)

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