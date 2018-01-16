惡男假討債真性侵前女友 判刑3年6月定讞

劉姓男子5年前以索討債務為名義，強逼前女友到浴室加以性侵，事後取走她的財物。(示意圖/達志影像)

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中時

苗栗縣劉姓男子5年前以索討債務為名義，強逼前女友與他發生性行為，事後並取走她的財物，一審依強盜性交罪將劉男重判10年6月，但二審認定檢方無法舉證他以強制力取走被害女子金錢，改依強制性交罪判他3年6月徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

27歲的劉男與黃姓女子曾為男女朋友，且黃女在交往期間曾積欠劉的債務，後來2人在2013年6月分手，6個月後，劉男騎機車尾隨黃到她租屋處，他聲稱要進去她的住處商談欠款情事，黃女因而同意自行開門讓他進入。

劉男進入屋內後，與黃女為了債務發生爭執，他要求對方進入浴室恫嚇她褪去衣物，她不從竟遭劉男出手毆打，並用頭部撞擊水龍頭，她被迫就範遭劉性侵得逞，事後黃女提告，檢方將劉男依強盜性交罪起訴。

苗栗地院認定，劉男性侵黃女後，臨走前不顧她哭喊「這是我這個月僅剩的生活費」，搶走黃的2000元現金，將他依強盜性交罪重判10年6月，但台中高分院認為，由於黃女對於被告取走她現金的說詞反覆，檢方也無法提出有利證據證明犯罪，無法構成強盜性交罪。

台中高分院認為，劉男犯行觸犯強制性交罪，他的犯罪手段、情節惡劣，且審理時請求傳喚被害女子作證欲進行交互詰問，但又無故不到庭，反而在被害女子測謊期日無故出現，造成她心理恐懼，因此將劉判刑3年6月，最高法院駁回上訴定讞。

(中時)

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