法務部政風首長交接 邱太三勉發揮高EQ

2018年01月16日 12:28 中時 張孝義

包括新北市、桃園市政府政風處長在內的12位政風首長，16日舉行交接典禮，由法務部長邱太三親自監交，邱太三期勉所有政風人員，在各機關內發揮自己的IQ，提供專業法律常識，更要發揮EQ，成為政府機關同仁的伙伴。

邱太三期勉所有政風人員在各機關內發揮IQ及EQ。（張孝義攝）

邱太三表示，廉政工作的目的一是要防止人民公僕違法亂紀，毋枉勿縱，以正義公平實踐公理正義；二是持續精進專業並積極協助同仁謹守分際，讓防貪思維更接近實際，如此才能符合人民的期待，也能滿足機關的要求，而無愧職守。

包括新北、桃園市政府政風處長在內，共12位新任首長交接。（張孝義攝）

邱太三說，法務部廉政署除持續積極推動「防貪、反貪與肅貪」業務，並融入「愛護、防護及保護」3面向執行策略：即推動廉政政策係基於對公務員的「愛護」；根據過往案例進行系統性變革，避免類似狀況再次發生以「防護」公務員免受不當侵害；協助公務員瞭解履行合約及「保護」自身的應注意事項與權益。清廉是政府施政根本，相信本次宣誓之政風主管皆能以身作則，作為同仁表率，協助機關首長推動廉政工作，一步一腳印，點點滴滴累積工作成果。

此次交接的政風主管分別是，新北市政府政風處處長王文信、桃園市政府政風處處長鄧雅文、台南市政府政風處處長詹政曇、衛生福利部政風處處長金祥、勞動部政風處處長林進丁、考試院政風室主任許錫儀、中央選舉委員會政風室主任翁振發、公平交易委員會政風室主任白昭豊、原子能委員會政風室主任柯偉宏、嘉義市政府政風處處長葉鴻銘、屏東縣政府政風處處長吳茂興、連江縣政府政風處處長王弘文。

(中時)