內鬨擴大？時力遞交公投提案連署 未見洪慈庸

2018年01月16日 13:02 中時 郭建伸 、 鄧博仁

立委黃國昌（右）與徐永明（中）赴中選會繳交第一階段連署書，要求正式進入公投程序，希望今年11／24地方選舉時，能一併進行公投投票。（鄧博仁攝)

時代力量日前發起《勞動基準法》及《最低工資法》的公民投票提案連署，已達1879人提案門檻，立委黃國昌、徐永明今赴中選會遞交連署書，並盡力讓年底大選時把這兩個議題交由全民複決。

不過記者會現場並未見同黨立委洪慈庸等人，日前也傳出不合消息，徐說，今天是由他跟黃國昌當代表，且立院同一時間進行監委同意權行使，黨團持開放態度讓立委投票，強調這是全黨一致的行動。

時代力量所提的兩個公投案，題目分別為「您是否同意，應廢止立法院於2018年1月10日三讀通過的就勞動基準法相關條文之修正，由立法院重新討論審議？」以及「您是否同意，立法院應制定最低工資法，保障最低工資應滿足勞工及其扶養親屬之基本生活需要？」

徐永明說，《勞動基準法》及《最低工資法》週末時已完成提案連署門檻，前者有2269份，後者有2022份，都遠超過1879份的門檻，希望年底兩個公投案順利啟動；第二階段連署門檻約26萬份，時力會竭盡全力達成，「火車已經啟動，絕對不會停止」，屆時選戰也將要求縣市長候選人對此議題表態。

黃國昌說，今天遞交連署書後，中選會應以最快速度通過公投提案，不要像過去的公投審議委員會，用各式各樣理由駁回，時力也將即刻啟動第二階段連署，近期將再公佈連署點；至於時力曾提過的公民憲政會議公投案，由於尚未達連署的安全門檻，將再視狀況提出。

媒體詢問，為何今天遞交連署書未見其他時力立委，且頻頻追問為何洪慈庸沒到場？黃國昌則反問媒體「剛剛你不是問過了嗎？」並未正面回答。徐永明則緩頰，時力所有政治人物都已表態，認為修法過程有問題，並退出院會程序，希望各政黨縣市長及議員參選人年底前都要表態。

(中時)