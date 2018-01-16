觀光局露營專區網頁 將如實逐步公布合法名單

觀光局今開放露營專區網頁，將如實逐步公布合法名單（翻攝觀光局網站）

友善列印
中時
王思慧

由觀光局設置的露營專區今正式上線，公布由中央及地方政府盤點的合法、公有露營場資訊，共有85家。觀光局長周永暉表示，今公佈第一批，包括觀光局、內政部營建署、退輔會、林務局、教育部等主管機關，以及各縣市政府的合法露營區名單，希望逐步讓露營區符合安全、安心的友善要件，歡迎大家查詢。

周永暉指出，雖優先讓地方政府公布名單，不過該網站會逐步如實公布合格露營區，至於其他違法露營區有些是地目、地用問題，可能要由其他主管機關著手，需要相關地方政府和單位協助，以觀光局的立場而言，是希望提供安心的場域，供民眾參考。

針對是否需要專法或跨部會協調，周永暉說，目前不見得需要專法，像是水保部分就要尊重水保機關開會釐清，確認使用執照目的別等，若是私人土地就要由地方政府確認；不過有些地方複雜性較高，有安全疑慮的部分，會要求或請求相關單位做好檢查等，業者自律很重要，尤其是中學生的露營，更應該要做好相關安全措施，也呼籲所有學校重視此問題。

觀光局技術組科長莊慧文說明，若該露營區違法佔用國有地，就不得使用，若為私人地可向地方政府補照，查核後沒問題後，就可公告在觀光局網站。由於去年10月就函文請各單位檢查，查完後又再請他們清點、確認，因此網路上的資料都沒問題。至於違法部分，會再視情況上傳名單，希望有嚇阻的作用。

(中時)

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