前職棒總教練之子「師生戀」勒斃女師 遭判無期徒刑

2018年01月16日 12:35 中時電子報 張國欽

前中華職棒總教練陳威成的長子陳明峰，就讀台灣體育運動大學研究所時，與大他16歲的鄭姓女老師發生師生戀，前年另結新婚想與鄭女分手被拒，去年二月將她殺後棄屍山區，台中地院今依殺人罪判陳明峰無期徒刑，褫奪公權終身。但鄭女家屬氣憤悲痛說：「殺人償命﹗」，將請檢察官提起上訴。

陳男雖認罪，但是犯後態度不佳，審理過期間法官問他是否每月接受鄭女2萬元資助？ 他供稱「是她自己喜歡的」；又問兩人如何發生性關係？陳男則回答：「被強的」。但法官查閱兩人LINE對話記錄，發現兩人以「老公」、「老婆」，相稱，陳男甚至寫「老婆我愛你、抱抱」，鄭女回以「我回家幫你清洗衣服」等，顯示陳男並非被迫交往。

陳男雖向法官坦承兩人確實是男女朋友，但因鄭女說話激怒他說「沒有用」、「父母也不好好教」，甚至還揚言公開兩人關係、讓外界知道他用她的錢，讓他的父母沒臉見人等，他認為鄭女故意羞辱他的父母，才把她打昏裝入塑膠袋窒息致死、丟棄屍體。

法官認定陳明峰惡性重大，手段兇殘，今依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。仍可上訴。

27歲陳男2013年10月就讀台灣體育運動大學四年級時，因情緒困擾，到校內輔導室接受42歲鄭女心理諮商，鄭女得知陳男想考研究所但未獲家人經濟支持，主動資助學費、房租及生活費，陳男順利考取後，兩人於2016年初發展成姊弟戀。

同年10月，陳男另交女友，想跟鄭女分手未果，又無力償還鄭女的長期資助約120萬元。去年2月6日陳男謊稱同赴花東旅遊，騙鄭女到他租屋處重提分手，反被鄭女要求還錢並揚言公布兩人戀情，陳男怒持木製球棒連續重敲鄭女頭部，再以雙手勒死鄭女，取走皮包內現金7400元後，將鄭女遺體裝進垃圾袋載到南投山區棄屍。

(中時電子報)