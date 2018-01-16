台灣大道兩車對撞 行人遭波及5受傷

2018年01月16日 12:40 中時 盧金足

早上7點多正是上班尖峰時間，用人路搶快，釀成交通事故，不只造成塞車，還波及一旁的行人！16日上午7時19分，35歲吳姓貨車駕駛在行經西屯區台灣大道三段與黎明路口，與一輛往市區開的休旅車發生對撞車禍，波及旁邊的行人，釀成5人受傷，警方對2車駕駛人呼氣酒測檢測值都為0，並無酒駕，剛好行經的公車閃避得宜，車上乘客平安。

台中市台灣大道與黎明路口，今早7點多發生一起車輛對撞波及路人的事故，造成大塞車。（盧金足翻攝）

台中市警察局第六分局員警到場發現，開著貨車的吳姓駕駛，沿台灣大道三段行駛內側車道（左轉彎車道）往沙鹿方向，左轉黎明路往南屯方向行駛。

開休旅車的何姓駕駛人，沿台灣大道三段行駛中間直行車道往市區方向行駛，吳姓駕駛開著貨車右前車頭與休旅車發生碰撞後，貨車往左偏移續與路邊3名行人及路邊停車的機車發生碰撞，還撞毀路邊變電箱，幸好未有停電情形，但正值交通繁忙時間，造成塞車，吳姓駕駛與何姓駕駛及兩男一女的行人共5人受傷。

警方初步研判，吳姓駕駛疑似違反號誌闖紅燈，休旅車主未注意車前狀況，案發後事故現場由市政派出所及交通分隊到場處理，實際肇事原因還要進一步調查，目前正積極調閱附近商家監視器以釐清肇事責任歸屬。

(中時)