17歲少女為愛走天涯 與47歲男子騎車北上5天後尋獲

47歲林姓男子（右）約17歲女孩離家北上，遭逮後依妨害家庭罪嫌移送。（謝佳潾翻攝）

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47歲林姓男子（右）約17歲女孩（左）離家北上，遭逮後依妨害家庭罪嫌移送。（謝佳潾翻攝）
17歲女孩（左）為離家還刻意變裝。（謝佳潾翻攝）

為愛闖天涯？「我要出去闖，別找我！」恆春鎮17歲陳姓女學生日前在家留下1張字條後，即與相差30歲的林姓男網友共騎機車到新北市，5天來從未與家人聯繫報平安，嚇得陳父除報案求救外還上網PO文協尋，恆警15日北上400多公里在1間出租套房尋獲2人，林訊後依妨害家庭罪嫌送辦。

據了解，陳姓女學生出生單親家庭、與父親相依為命，目前就讀高中二年級，日前她透過交友軟體結識家住高雄的47歲林姓男子，兩人認識後一直互有聯繫，且陳女見到林男的真實「禿頭照片」後，依舊持續與對方交往，甚至2周後相約北上。

警方調查，10日下午，陳女在住家抽屜留下1張寫有「我要出去闖，別找我」的紙條後，疑似下定不回家的決心，竟跑到鎮內1家賣場變裝，隨後搭乘1部白色小客車北上高雄與林男會面，兩人見面後則換機車一路風塵僕僕騎到新北市八里區。

5天後，警方循線開400多公里車程一路追到八里區一處租屋套房，果真尋獲2人，警方一見林男即怒斥「你知不知道對方幾歲」，隨後又問陳女為何不打電話報平安，「你知不知道你爸爸很擔心你」，林男嚇得直稱，他有勸對方打電話，陳女則說，她想打電話但是不敢打。

警方指出，林男無業，他誆稱原本預計在新北找工作，且想說與女孩跑到400公里外的地方警方應該找不到了，不料還是被尋獲，訊後依妨害家庭罪嫌移送法辦。

(中時)

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