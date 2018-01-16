勞部找量販店座談　業者允諾春節輪班間隔11小時

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勞動部今日找4大量販店業者喝咖啡，針對避免勞工過勞、改善部分工時勞工工時零碎化、工會與勞資會議效力進行座談，業者承諾春節期間不會讓勞工連續出勤12天，也同意單日2段班來避免工時零碎化，同時絕對會讓勞工輪班間隔達11小時。

勞動部職業安全衛生署表示，量販業者雖適用四週彈性工時制度，年節期間營運高峰，可採取彈性工時制度因應，甚至透過輪班等方式推出24小時不打烊的營運措施，但仍應踐行《職安法》規範，因此今（16）日上午邀集好市多、家樂福、大潤發及愛買國內4大量販業者與相關學者專家共商。

勞動部指出，此次達成共識，與會業者一致承諾，春節營運期間不會讓勞工工作達12天，也將確實審酌輪班勞工工作負荷，不會有任何坊間流傳極端班表產生，讓勞工輪班間隔達11小時以上；而為避免工時零碎化，排班也會以單日2段班為原則。

至於分公司的勞資會議與總公司企業工會的效力問題，勞動部認為，無論工會規模大小，有關現行彈性工時的運用如女性夜間工作、加班同意權，甚至新修法令施行後彈性運用加班時數上限、輪班間隔時間調整等議題，均應以工會同意權為優先，更有部分業者考慮縮短24小時營業天數。

勞動部表示，農曆年節前後為各行各業營運旺季，為讓勞工朋友人人安心過好年，已規劃於春節前後加強實施勞動檢查，並將大型量販業列為檢查對象，屆時將針對連續出勤、輪班間隔及過勞預防等重點項目加強檢查，呼籲相關業者務必遵守勞動法令，俾保障勞工權益。

(中時)

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