NBA》詹姆斯隻手難撐天 勇士衛冕路無人能擋！

2018年01月16日 12:42 中時電子報 黃邱倫

騎士本季陣容很堅強，但還是吞下4連敗，強如全聯盟第一人詹姆斯也只能感嘆籃球是5人運動，光憑一人難以隻手撐天，更凸顯出勇士的衛冕路沒有球隊擋得住。

騎士本季擁有詹姆斯、洛夫、艾塞亞湯瑪斯、韋德與羅斯等巨星陣容，雖然羅斯季中「叛逃」離隊，湯瑪斯有傷在身無法出賽，但騎士大軍依舊從11月11日至12月17日打出18勝1敗的絕佳戰績，但最近10戰卻苦吞8敗，尤其是湯瑪斯傷癒歸隊後的5場比賽2勝3敗，似乎還無法融入球隊。

騎士這波4連敗先輸給灰狼28分，緊接著狂敗暴龍34分，對上溜馬則是浪費領先20分以上的優勢，最終反遭逆轉，客場5連戰之旅以1勝4敗收場。

今日回到暌違兩周的主場，上半場打得虎虎生風，詹姆斯獨拿20分，頗有壓制勇士杜蘭特和史提芬柯瑞雙雄的味道。

然而戰場瞬息萬變，詹姆斯也並非是萬能戰神，當他體能下滑，身旁又無得力助手的時候，勇士掌握機會一舉逆轉戰局，更何況金州大軍不只有杜蘭特和柯瑞，他們還有能供擅守的卓雷蒙格林，以及冷箭射手克雷湯普生，四人聯手攻下83分，加上尼克楊、伊戈達拉、李文斯頓與威斯特在第四節的衝鋒陣線，撕裂克里夫蘭防線，最終以10分優勢帶走勝利。

反觀騎士打得虎頭蛇尾，上下場判若兩隊，絲毫看不到東區強權的味道，替補球員31投11中，35.4%的投籃命中率，不如勇士的40%，更別說三分球、籃板和助攻的統計數據了，也難怪外界會認為如今的騎士和勇士已不在同一個檔次，如無意外勇士的衛冕之路無人能擋。

(中時電子報)