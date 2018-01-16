NBA》詹姆斯隻手難撐天 勇士衛冕路無人能擋！

騎士隊詹姆斯(中)在勇士杜蘭特(左)與麥基的防守下切入上籃。(美聯社)

友善列印
中時電子報

騎士本季陣容很堅強，但還是吞下4連敗，強如全聯盟第一人詹姆斯也只能感嘆籃球是5人運動，光憑一人難以隻手撐天，更凸顯出勇士的衛冕路沒有球隊擋得住。

騎士本季擁有詹姆斯、洛夫、艾塞亞湯瑪斯、韋德與羅斯等巨星陣容，雖然羅斯季中「叛逃」離隊，湯瑪斯有傷在身無法出賽，但騎士大軍依舊從11月11日至12月17日打出18勝1敗的絕佳戰績，但最近10戰卻苦吞8敗，尤其是湯瑪斯傷癒歸隊後的5場比賽2勝3敗，似乎還無法融入球隊。

騎士這波4連敗先輸給灰狼28分，緊接著狂敗暴龍34分，對上溜馬則是浪費領先20分以上的優勢，最終反遭逆轉，客場5連戰之旅以1勝4敗收場。

今日回到暌違兩周的主場，上半場打得虎虎生風，詹姆斯獨拿20分，頗有壓制勇士杜蘭特和史提芬柯瑞雙雄的味道。

然而戰場瞬息萬變，詹姆斯也並非是萬能戰神，當他體能下滑，身旁又無得力助手的時候，勇士掌握機會一舉逆轉戰局，更何況金州大軍不只有杜蘭特和柯瑞，他們還有能供擅守的卓雷蒙格林，以及冷箭射手克雷湯普生，四人聯手攻下83分，加上尼克楊、伊戈達拉、李文斯頓與威斯特在第四節的衝鋒陣線，撕裂克里夫蘭防線，最終以10分優勢帶走勝利。

反觀騎士打得虎頭蛇尾，上下場判若兩隊，絲毫看不到東區強權的味道，替補球員31投11中，35.4%的投籃命中率，不如勇士的40%，更別說三分球、籃板和助攻的統計數據了，也難怪外界會認為如今的騎士和勇士已不在同一個檔次，如無意外勇士的衛冕之路無人能擋。

(中時電子報)

MLB》紅雀莫里納預告再3年退休 … NBA》韋少另類大三元 雷霆送國王…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。