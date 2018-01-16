國道車禍1死2傷 親人接連往生 家屬不捨

2018年01月16日 12:58 中時 陳淑娥

國道3號北上184ｋ今天凌晨發生1死2傷車禍，華姓男子駕駛拖板車，遭後方大貨車追撞後，簡姓男子駕駛的自小客車也剎車不及撞上，造成簡男重傷，副駕駛座白姓太太死亡，後座的女兒也受傷，警方初步研判疑未注意前方車輛釀禍，目前正在調查確切發生原因。

國道第七大隊大甲分隊小隊長孫學訓表示，今天凌晨5時許，50歲的華姓男子駕駛拖板車，行駛在國道3號北上184ｋ外線，39歲黃姓大貨車駕駛疑未注意車前狀況，撞上拖板車，拖板車滑行100多公尺後，在路肩停住，大貨車則偏移到中線車道。

此時，65歲簡男駕駛自小客車，正載著64歲的白姓妻子及42歲的大女兒，要前往台中國際機場搭機，不料因剎車不及撞上大貨車，自小客車車頭面目全非，造成簡男1家3口受傷，其中簡男姓夫妻昏迷，3人緊急送童綜合醫院及光田綜合醫院救治。

醫院指出，白姓女子到院前，已無呼吸心跳，急救後不治，簡姓男子到院時意識不清，頭部受到重擊、頸椎、腰椎有骨折，急救後現於加護病房觀察中，簡姓女子到院時意識清楚，頭部、臉部多處撕裂傷、肋骨骨折，目前住院治療中。

簡家女婿指出，岳父及岳母凌晨4時許，從草屯家中載著大姨子，要到台中國際機場搭飛機前往大陸出差；簡家小女兒難過地說，外婆在去年9月才往生，今年1月外公也接著走了，姐姐上週因外公喪禮，而將出差日期延到今天，沒想到會發生這種事。

(中時)