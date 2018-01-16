棒球教練陳威成之子勒斃女師棄屍 一審判無期徒刑

2018年01月16日 13:04 中時 陳淑芬

知名棒球教練陳威成的兒子陳明峰，就讀國立台灣體育運動大學研究所時，與大16歲的鄭姓心理諮商師談姊弟戀，並受資助約新台幣120萬元，陳男因另有新歡提出分手，鄭女不同意兩人起爭執，陳男持球棒重擊、勒斃鄭女，並以床單及塑膠袋套屍，棄置南投山區。台中地院16日依殺人及棄屍等罪嫌判處無期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，陳明峰就讀台體大期間因有自我認同的情緒困擾，自102年10月16日起接受學校鄭姓女心理師的諮商輔導，鄭女得知陳男未獲家人經濟支援，自103年9月間即陸續借貸陳男學費、房租及生活開銷，雙方約定等陳男畢業後就業再返還。

鄭女在105年1月31日至2月1日向陳男表白，兩人開始交往而有親密性關係，陳男於105年9月間暗示要與鄭女分手未果，10月起即隱瞞鄭女另結新女友。鄭女於106年2月間以通訊軟體line與陳男聊天，指稱欠款帳面已超過120萬元。

陳男因情感及財務上均感到壓力，與鄭女相約在106年2月6日一起到花東旅遊，兩人會合後，陳男載鄭女回住處，告知已另有新女友要求結束關係，但鄭女不同意，雙方起爭執，陳男持木球棒重擊鄭女頭部，鄭女倒地後還拉住衣領揮棒擊頭、勒頸，發現她仍有脈搏，再以床單及黑色塑膠袋罩住鄭女的頭、臉及上半身，造成鄭女窒息。

陳男犯後，租用自小客車隔天清晨將鄭女屍體運載到南投縣仁愛鄉山區遺棄在台14甲線公路旁，並將鄭女遺物丟棄在中市東山路的公園花叢。全案因鄭女均未與家人聯繫，並發現有人盜用鄭女的手機回覆訊息，而報案。

陳男到案說明，初未吐實，警方發現陳男租車調閱行車紀錄及GPS位置，突破陳男心防，陳男才坦承殺害鄭女並遺棄屍體。

全案台中地院在16日宣判，依殺人及棄屍等罪嫌判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身。

(中時)