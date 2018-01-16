陳師孟專打「追殺綠營」法官 葉毓蘭：公然恐嚇？

2018年01月16日 12:58 中時電子報 陳定瑜 、中時 陳信翰 ／綜合報導 、中時／綜合報導

總統蔡英文補提11位監察委員被提名人，立法院今行使監委同意權投票，在民進黨團支持下，包括總統府前秘書長陳師孟等11人全過關。陳師孟昨專打追殺綠營法官言論引發爭議，葉毓蘭質疑，這算不算恐嚇，算不算剝奪憲法對司法獨立的保障？

陳師孟昨天表示，上任後會專辦政治性案件，專打用司法追殺綠營、縱放藍營的法官；更指從法律見解來看，「陳水扁應該是沒貪污」。他認為，「過去台灣部分司法界殘害都是綠營的人，是他們辦綠不辦藍」。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭今在臉書發文，指陳師孟要報復「對綠追殺」的法官，這算不算恐嚇，算不算剝奪憲法對司法獨立的保障？

葉毓蘭說「望名生義」，原期待陳師孟師法孔孟，沒想到居然是要進入監察院去「佈」雷，原本是誨人不倦的老師，現在是預告毀人的復仇者？

以下為葉毓蘭臉書全文：

開口閉口要報復「對綠追殺」的法官，這樣算是不算恐嚇，算不算剝奪憲法對於司法審判獨立的保障？

在立法院的問政或許有言論豁免權，但是答詢的人，也可以視法律如無物，言語與幫派或恐怖分子何異？

#望名生義：原來期待你師法孔孟，沒想到居然是要進入監察院去「佈」雷，原本是誨人不倦的老師，現在是預告毀人的復仇者？

(中時電子報)