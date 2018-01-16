疑有陸官方資助 美警告伊凡卡勿與鄧文迪「走太近」

2018年01月16日 13:03 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）前妻、美國知名名媛鄧文迪（Wendi Deng Murdoch），被美國情報單位懷疑其背後有大陸官方背景支持，恐利用其與第一家庭的關係，為大陸進行多項遊說。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，對此疑慮，情報單位已提醒、與鄧文迪是多年閨密的第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）及其夫婿庫許納（Jared Kushner），切勿與鄧文迪「走太近」。

對話默多克鄧文迪夫婦Murdoch's wife Wendi Deng-

讓鄧文迪被盯上的，其實是一項華府（Washington D.C.）美國國家植物園（National Arboretum）價值約1億美元（約30億台幣）的建築案，美方擔心，背後出資的陸方，會藉此在華府內安裝高畫素的監視系統。

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@ivankatrump @jaredckushner #birthday Wendi Murdoch（@wendimurdoch）分享的貼文 於 PST 2016 年 1月 月 10 日 8:48 上午 張貼

現年49歲的鄧文迪，出生於山東省濟南，但從小在江蘇徐州長大。她排行老三，上頭還有兩位姊姊。由於身高較高，鄧文迪曾是徐州排球隊的主力隊員，大學考入廣州醫學院臨床醫療學系就讀。後在美籍切瑞夫婦（Jake Cherry和Joyce Cherry）協助下，赴美進入加州州立大學北嶺分校（Northridge）就讀經濟學。但不久後，卻造成切瑞夫婦離婚，而鄧文迪嫁給了比她大30歲的切瑞，自此開始她倍受爭議的人生故事。

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美國第一千金伊凡卡（圖中左）與夫婿庫許納（圖中右），被情報單位警告，切勿與傳媒大亨前妻鄧文迪「走太近」。（圖/美聯社）

進入香港星空傳媒（Star TV）工作後，利用職務之便快速接觸許多大人物，包含她後來的丈夫、傳媒大亨梅鐸。從耶魯大學（Yale University）獲得MBA學位後，更被提拔為頻道負責人，受到公司外籍同事的喜愛。從1997年開始被外界目睹，與梅鐸手牽手出入公共場合，並很快地在隔年當梅鐸二度離婚後兩週，就宣布兩人結婚的喜訊。也透過梅鐸的影響力，讓鄧文迪很快地在紐約嶄露頭角，大量曝光與出席各種晚宴、慈善會等場所。兩人於2000年先後育有兩名女兒，因此點燃了家族遺產繼承的衝突，最終導致雙方撕破臉的離婚結局。

美媒指出，國家植物園新的「中國花園」（Chinese garden）項目，不僅距離白宮（White House）與國會山莊（United States Capitol）只有8公里的距離。因為位在相對高點的位置，一旦裝設高畫質監控系統，恐讓華府與聯邦政府的機密外洩。對於聯邦調查局（FBI）等單位的憂慮，鄧文迪透過發言人表示，「她完全不清楚，美國情報單位對此建築案有此類憂慮；（她本人）更不知道此案與大陸政府有關。」而大陸駐美大使館也認為，此報導內容是毫無根據的臆測！

(中時電子報)